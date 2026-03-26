청와대 "순국선열의 뜻을 식탁에"…구내식당에 안중근·천안함 추모 특별 메뉴

안중근 의사 순국 116주기, 천안함 피격 16주기

하얼빈 꿔바로우·제례나물 등 '기억과 감사' 담은 메뉴 구성

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대가 26일 안중근 의사 순국 116주기와 천안함 피격 사건 16주기를 맞아 구내식당에 특별 오찬을 제공했다.

청와대는 "국가를 위해 헌신한 이들의 숭고한 희생정신을 기리고자 특식을 기획했다"고 설명했다.

안중근 의사는 1910년 3월 26일 중국 뤼순 감옥에서 순국했다. 1909년 하얼빈에서 이토 히로부미를 저격해 대한독립 의지를 세계에 알렸다. 천안함 피격 사건은 2010년 3월 26일 서해 백령도 인근에서 해군 초계함 천안함이 침몰해 장병 46명이 전사한 국가적 비극이다.

청와대는 이날 전 직원과 출입 언론인을 대상으로 오찬을 제공했다. 청와대 측은 "단순한 한끼 식사를 넘어 '기억과 감사의 시간'을 공유하는 자리로 마련했다"고 했다.

26일 청와대 구내식당 점심 메뉴 [사진=청와대]

메뉴 구성에도 의미 담았다. 독립운동가들이 즐겨 먹던 음식으로 알려진 '하얼빈 꿔바로우'는 안중근 의사의 결연한 의지와 마지막 순간을 되새기는 음식이다. 고사리·무채·시금치로 구성된 제례 나물은 순국선열에 대한 추모와 예를 담았으며, 달걀프라이는 장병들이 부대 주변 일상 속에서 즐겨 먹던 소박한 식사로 천안함 피격 사건 희생 장병들을 기억한다는 의미를 더했다.

쇠고기 탕국은 맑고 고결한 정신을 상징하며, 후식으로 제공된 태극 문양의 쑥개떡은 나라 사랑의 의미를 표현했다. 모든 음식은 '기억·헌신·감사'라는 세 가지 가치를 중심으로 구성됐다.

윤기천 청와대 총무비서관은 "이번 특식은 국가를 위해 희생하신 분들의 정신을 일상 속에서 되새기려는 노력"이라며 "정성과 감사의 마음을 담아 준비한 만큼, 함께하는 모든 이들에게 의미 있는 시간이 되었기를 바란다"고 했다.

the13ook@newspim.com