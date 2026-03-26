합수본, 신천지 총회·지파 압수수색…조세포탈·횡령 의혹 관련

검찰 불기소 후 대법 패소…합수본, 세금 회피·로비 의혹 재수사

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 정교유착 검·경 합동수사본부(합수본)가 신천지의 조세포탈 및 횡령 의혹에 대한 강제수사에 나섰다.

26일 법조계에 따르면 합수본은 이날 경기도 과천시 신천지 총회 본부와 전국 12지파에 검사와 수사관을 보내 법인세 납부 등 세무 관련 자료를 확보 중이다.

이만희 신천지 총회장 사진. [사진=뉴스핌DB]

조세포탈 의혹은 지난 2020년 세무당국이 이만희 신천지 총회장을 조세포탈 등 혐의로 검찰에 고발하면서 시작됐다.

당시 세무당국은 신천지가 지파 교회 매장을 개인 사업자가 운영한 것처럼 위장하고, 이중장부를 작성하는 등의 방식으로 세금을 회피했다고 판단했지만, 사건을 수사한 수원지검은 2021년 10월 이 회장 등을 불기소 처분했다.

반면 법원은 신천지가 세무 당국을 상대로 제기한 법인세 등 부과 처분 취소 소송에서 신천지 측의 청구를 기각했고 대법원이 최근 이 판단을 확정하면서, 합수본이 재수사에 나섰다.

아울러 합수본은 이 총회장이 세무조사와 검찰 수사를 무마하려고 로비를 지시한 정황도 포착한 것으로 알려졌다.

합수본은 이날 압수수색을 통해 신천지 측이 수사 무마를 위해 법조계, 정치권 인사를 접촉했는지 등을 살펴볼 방침이다.

yek105@newspim.com