전북교육청, 기초학력 선도학교 50% 확대

369개교 확대 통한 맞춤형 협력수업 강화

교육격차 해소 기반 학습결손 예방 체계 구축



[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청이 학생 기초학력 보장을 위한 선도학교를 대폭 늘린다.

전북자치도교육청은 초·중·고 기초학력 보장 핵심 정책인 '기초학력 선도학교'를 전체 학교의 절반 수준으로 확대한다고 26일 밝혔다.

기초학력 선도학교 확대 운영[사진=전북자치도교육청] 2026.03.26 lbs0964@newspim.com

기초학력 선도학교는 담임 또는 교과교사와 협력교사 등이 함께 참여하는 '1교실 2교사' 협력수업을 통해 학생 수준과 특성에 맞춘 맞춤형 지도를 제공하는 정책이다.

전북교육청은 지난해 99개교(13%)였던 선도학교를 올해 369개교(50%)로 확대할 계획이다. 1년 만에 3.7배 증가하는 규모다.

이는 국정과제인 공교육 강화를 통한 교육격차 해소의 일환으로, 수업 중 개별 맞춤형 지도를 통해 학습결손을 조기에 해소하고 예방 체계를 강화하는 데 초점을 맞췄다.

선도학교는 학습지원 대상 학생 비율과 최근 3년간 기초학력 미도달률 추이, 농산어촌 및 교육취약지역 여부, 과밀학급 등 교육 여건을 종합 반영해 선정된다.

현재까지 약 180개교가 신청해 목표 대비 절반 수준의 참여가 이뤄진 상태다.

운영 방식은 학교 여건에 따라 전문교원, 협력교사, 협력강사 등 3가지 유형으로 구분해 협력수업을 지원할 예정이다.

교육청은 이번 확대를 통해 농산어촌 학교나 과밀학급 등에서 개별지도가 어려웠던 학생들의 기초학력 향상에 실질적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

아울러 내년에는 선도학교를 전체의 60% 수준인 445개교까지 확대할 방침이다.

최재일 유초등특수교육과장은 "기초학력 선도학교는 교실 내 기초학력 보장의 핵심 모델"이라며 "학생 맞춤형 지원을 강화해 학습결손을 줄이고 교육격차 해소에 힘쓰겠다"고 말했다.

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