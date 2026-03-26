대전경찰 "안전공업 화재, 경보기 곧바로 꺼져 대피 지연"

대전청 광수대 '안전공업' 화재 브리핑..."화재경보기 오작동 파악"

과거에도 오작동 정황 파악..."대피 지연 결정적 원인"

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 74명의 사상자를 낸 대전 대덕구 공장 화재 당시 울리던 '화재경보기'가 곧바로 꺼지며 대피가 지연됐던 것으로 파악됐다. 해당 공장은 과거에도 화재경보기 오작동이 수차례 발생해 이번 화재 당시에도 직원들은 같은 상황으로 인지했던 것으로 보인다.

26일 오전 조대현 대전경찰청 광역수사대장은 언론 브리핑을 통해 안전공업 화재 관계자 조사 및 압수영장 집행 등 조사 진행 상황을 발표했다. 아울러 당시 제때 대피하지 못해 숨진 14명의 희생자에 대한 화재 당시 상황도 함께 설명했다.

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 조대현 대전경찰청 광역수사대장이 26일 안전공업 화재 조사 상황을 발표하고 있다. 2026.03.26 jongwon3454@newspim.com

조대현 대장은 "최초 화재 발생과 그 이후 급격한 연소 확대 부분도 중요하지만 그에 못지않게 많은 분이 제때 대피하지 못해 희생이 컸던 부분이 상당히 중요해 관련한 진술을 확보 중"이라고 말했다.

그러면서 "현재 관련자 53명을 조사한 결과 화재 발생 당시 경보기가 작동했으나 30초 이내로 꺼졌다는 다수 진술이 나왔다"며 "이에 직원들도 평소와 같은 화재 경보기 오작동으로 인지했던 것으로 파악됐다"고 밝혔다.

이같은 상황으로 대부분의 사망자가 나왔던 공장 2층 휴게실에서도 대피가 지연되는 등 다수의 사상자가 나왔다는 입장이다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 20일 오후 1시 17분쯤 대전 대덕구 문평동 한 자동차 부품 제조공장에서 화재가 발생해 근로자 53명이 다쳤다. 또 근로자 14명이 연락두절인 상태로, 소방당국이 실종자 수색과 화재 진압에 나서고 있다. 사진은 화재로 무너진 공장 동 연결다리(브릿지) 모습. [사진=송영훈 독자 제공] gyun507@newspim.com

경찰은 해당 공장에서는 과거에도 주기적으로 화재경보기 오작동이 발생했다는 진술을 확보해 이와 관련한 상황을 지속적으로 조사한다는 방침이다.

조 대장은 "당시 직원들은 연기를 직접 목격하거나 다른 사람이 소리를 지르는 것을 들은 후에야 화재를 인지했다는 진술이 나오고 있다"며 "화재경보기에 대한 오작동이 대피를 지연시킨 결정적 원인이라고 생각해 경보기 로그 기록 등 조사를 통해 명확한 원인을 조사할 예정"이라고 강조했다.

한편 경찰은 지난 23일 압수수색을 통해 확보한 업무용 PC와 개인 휴대전화 등 256점에 대한 디지털 포렌식을 진행중이며 안전공업 대표 등 경영진 6명에 대해 출국금지를 조치했다.

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