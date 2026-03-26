대구 달서구립도서관, 공연·체험 가득한 '도서관주간' 운영

작가와의 만남·마술쇼·샌드아트 등 온 가족 문화행사 풍성

공연·체험·전시·영화까지… 복합문화공간 도서관 매력 확산

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 달서구는 4월 도서관주간을 맞아 달서구립도서관 6개관에서 구민들이 책과 문화를 함께 즐길 수 있는 다양한 문화행사를 운영한다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 도서관 이용 활성화와 독서문화 확산을 위해 마련됐으며, 공연·체험·전시·영화 상영 등 온 가족이 함께 참여할 수 있는 다채로운 프로그램으로 구성됐다.

도서관주간은 전국 도서관이 참여하는 대표적인 독서문화 행사로, 도서관을 단순한 자료 이용 공간을 넘어 문화와 배움이 어우러지는 복합문화공간으로 알리기 위해 매년 운영되고 있다. 달서구는 이번 행사를 통해 주민들이 도서관을 더욱 친근하게 이용하고, 자연스럽게 독서에 대한 관심을 높일 수 있도록 할 계획이다.

달서구립도서관은 공연·체험 가득한 '도서관주간' 을 운영한다.[사진=달서구] 2026.03.26 yrk525@newspim.com

먼저 공연 프로그램으로는 독자와 작가가 직접 소통하는'작가와의 만남'을 비롯해 마술쇼, 샌드아트 공연 및 체험, 인형극 등 가족 단위 관람객이 함께 즐길 수 있는 다양한 무대가 마련된다. 이를 통해 어린이들에게는 책에 대한 흥미를 높이고, 가족들에게는 색다른 문화 체험의 기회를 제공할 예정이다.

체험 프로그램도 다양하게 운영된다. 캘리그라피 액자, 타임캡슐, 명화 오마주 작품, 지구본 만들기 등 창의적 활동 중심의 프로그램을 통해 참여자들이 직접 만들고 체험하며 문화적 감수성과 창의력을 키울 수 있도록 했다. 이와 함께 도서관 곳곳에서는 그림책 원화 전시를 비롯해 도서관 동아리와 프로그램 수강생의 작품 전시가 진행돼 지역 주민의 창작 활동을 공유하는 문화 교류의 장도 마련된다.

이태훈 달서구청장은 "도서관이 지역 주민의 배움과 문화가 어우러지는 열린 공간으로 성장할 수 있도록 앞으로도 독서문화 활성화와 다양한 문화 프로그램 운영에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.

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