대전시교육청 '학업중단예방' 담당자 연수...'무지개이음' 사례 공유

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전시교육청은 지난 25일 교육과학연구원 대강당에서 지역 내 학교 학업중단예방 업무담당자를 대상으로 '2026학년도 학업중단예방 업무담당자 역량강화 연수'를 개최했다고 26일 밝혔다.
이번 연수는 학업중단숙려제인 '무지개이음' 운영 매뉴얼을 안내하고 우수 지도 사례를 공유하며 학교 현장 위기 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다. 또 학교와 교육청, 지역사회 간 정보망을 촘촘히 연결해 학생들이 배움에서 단절되지 않도록 지원하는 데 중점을 뒀다.
무지개이음은 학업중단 위기 학생을 대상으로 상담, 체험, 교육 등 학생 맞춤형 프로그램을 통해 다시 학교와 이어주는 대전시교육청 학업중단숙려제 사업이다.
이날 시교육청은 학업중단숙려제 및 학교 밖 청소년 위탁기관 담당자의 기관 소개와 프로그램 안내를 통해 학교 내 자원만으로 해결하기 어려운 사안에 대한 협력 방안과 다양한 지원책을 모색하는 계기를 마련했다.
김남규 대전시교육청 미래생활교육과장은 "학교 현장 최일선에서 위기 학생들의 건강한 성장을 위해 헌신해 주시는 업무담당자분들의 노고에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 단 한 명의 학생도 배움에서 소외되지 않고 학업을 지속할 수 있도록 학교와 지역사회가 함께하는 촘촘한 교육 안전망을 구축해 나가겠다"고 말했다.
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