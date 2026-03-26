KDI 국제정책대학원, 옥스퍼드대와 협력…사례 중심 교육 과정 운영

26일 '사례 기반 교육 역량 강화 워크숍' 개최

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원이 영국 옥스퍼드대학교와 사례 기반 교육 역량 강화를 위한 교육 협력에 나선다.

KDI 국제정책대학원은 26일부터 이틀간 KDI 대학원 링컨홀에서 옥스퍼드대학교 블라바트닉 정부학대학원(Blavatnik School of Government) 산하 공공 리더십 케이스센터(Case Centre on Public Leadership) 소속 전문가를 초청해 '사례 기반 교수법 및 사례 작성 역량 강화 워크숍'을 연다고 밝혔다.

KDI 국제정책대학원은 공공정책·개발정책·공공관리 분야 인재 양성을 목표로 국제 협력 프로그램과 교육 과정을 운영하고 있다.

행사 포스터 [자료=한국개발연구원 ] 2026.03.26 aaa22@newspim.com

이번 워크숍은 정책 환경 변화에 따라 사례 중심 교육 필요성이 커지면서 마련됐다. 참가자들은 정책 사례를 중심으로 토론과 분석, 의사결정 과정을 경험한다.

워크숍에는 옥스퍼드대 교수 등 전문가들이 참여한다. 서울대 행정대학원과 한국과학기술원(KAIST) 과학기술정책대학원 교원과 연구자도 참석한다.

프로그램은 1일 차에 사례 토론을 통해 교수법 원리와 적용 방안을 다루고, 2일 차에는 실습과 사례 작성 교육을 진행한다. 이를 통해 수업 설계와 교육 자료 작성 역량을 높인다.

김준경 KDI 국제정책대학원장은 "사례 기반 교육은 공공정책 분야에서 문제 해결 능력과 연결된다"며 "이번 워크숍을 계기로 대학 간 협력 네트워크를 확대하고 교육 혁신을 이어가겠다"고 말했다.

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