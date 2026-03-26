90년 만의 귀환…충북도청 본관, '그림책정원 1937'로 재탄생

도민의 땅에서 시작된 공간, 문화로 이어지다… 31일 공식 개관

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도청 본관이 90년의 세월을 넘어 복합문화공간 '그림책정원 1937'으로 새롭게 문을 연다.

1937년 건립된 이 국가등록문화재가 그림책을 매개로 한 전시·체험·교육 공간으로 탈바꿈하며 도민 일상 속 문화 거점으로 자리 잡는다.

그림책정원 1937 조감도. [사진=충북도] 2026.03.26 baek3413@newspim.com

충북도는 2024년 3월부터 추진한 도청 본관 문화공간 조성사업을 마무리하고 오는 31일 공식 개관한다고 26일 밝혔다.

과거 도민들이 스케이트를 타며 휴식을 즐기던 땅에 세워진 본관은 해방, 전쟁, 산업화, 지방자치 시대를 거치며 충북의 상징적 건축물로 남아 왔다.

붉은 벽돌 외관과 좌우 대칭 구조를 지닌 이 건물은 2003년 국가등록문화재 제55호로 지정됐다.

사업은 원형 보존을 최우선으로 진행됐다.

철거나 대대적 개조 없이 벽돌 질감과 구조를 복원하고, 내부를 문화·체험 중심으로 재구성했다.

1층은 어린이·영유아 열람실과 국내외 그림책 서가로 꾸며지며, 2층에서는 정승각·엘레나 셀레나 작가 전시회가 열린다.

3층은 팝업북 전시, 메이커 스페이스, AI 스페이스, 역사 아카이브, 교육실 등 참여형 프로그램이 운영된다.

총 1만2000여 권의 그림책이 비치된 문화쉼터·아기쉼터·창작 공간도 마련돼 세대 공감의 장이 될 전망이다.

도청 일대 재편의 흐름 속에서 완성된 이번 변화는 충북 공간사의 새 장을 연다.

김영환 지사는 "2년 전 도민께 본관을 돌려드리겠다고 약속드린 바 있으며, 이번 개관은 그 실현이자 충북 문화 정책의 출발점으로 세대가 함께 머무는 문화 중심지로 자리 잡길 기대한다"고 말했다.

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