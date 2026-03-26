코리안 트럼펫 오케스트라 제10회 정기연주회, 4월 25일 KBS홀 개최

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 국내 최대 규모의 트럼펫 구성 오케스트라, 코리안 트럼펫 오케스트라(K.T.O)가 오는 4월 25일 오후 5시 KBS홀에서 제10회 정기연주회를 개최한다.

코리안 트럼펫 오케스트라는 국내 최초 '트럼펫 100인조' 창단 연주 기록을 보유한 단체로, 2013년 '100트럼펫터앙상블'로 출발해 현재까지 대규모 콘서트홀 정기연주회와 지방 공연, 제주국제관악제 참가 등 활발한 활동을 이어오고 있다. 특히 대한민국 국제 관악제 앙상블 부문에서 2년 연속 1위를 수상하며 연주력을 인정받았으며, 2023년 창단 10주년 기념 연주회에서는 합창단을 포함한 128명의 대형 무대로 주목받았다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 공연 포스터. [사진=리드예술기획] 2026.03.26 moonddo00@newspim.com

이번 공연은 트럼펫 중심의 대편성 사운드를 바탕으로 클래식부터 영화음악까지 폭넓은 레퍼토리를 선보인다. 필립 스파크의 'Hanover Festival'을 시작으로, 바그너의 'Elsa's Procession to the Cathedral', 스티븐 라이네케의 'Fate of the Gods' 등 장대한 관현악 작품을 트럼펫 앙상블로 재구성해 색다른 울림을 전달할 예정이다.

또한 재즈 트럼페터 조정현이 협연자로 참여하는 척 맨지오니의 'Children of Sanchez'가 포함되어 다양한 장르를 아우르는 프로그램으로 구성된다. 공연 해설은 음악 칼럼니스트 나웅준이 맡아 관객의 이해를 돕는다.

지휘는 코리안 트럼펫 오케스트라의 음악감독 김우일이 맡는다. 김우일은 이탈리아에서 지휘를 수학하고, 국내 최초 '100인의 트럼펫 앙상블'을 창단 지휘한 바 있는 선도적인 음악가로 평가받고 있다.

코리안 트럼펫 오케스트라는 "트럼펫만으로 구성된 오케스트라라는 독특한 편성을 바탕으로, 기존 관현악과는 또 다른 에너지와 사운드를 전달하고자 한다"며 "이번 정기연주회를 통해 보다 확장된 음악적 스펙트럼을 선보일 예정"이라고 밝혔다.

코리안 트럼펫 오케스트라 제10회 정기연주회는 코리안 트럼펫 오케스트라 주최, 리드예술기획이 주관하며, 티켓은 전석 2만원으로 NOL 인터파크를 통해 예매할 수 있다.

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