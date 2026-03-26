김정은, 방북 벨라루스 대통령에 '푸틴급' 의전

김일성광장서 대규모 군중 동원 환영식

루카센코, 두 손 '엄지 척'으로 만족감

'해방탑' 함께 찾아 헌화 후 밀담 나눠

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 25일 평양에 도착한 알렉산더 루카센코 벨라루스 대통령이 북한 국무위원장 김정은의 대대적인 환영을 받았다.

김정은은 이날 낮 루카센코를 위해 평양 김일성광장에서 육해공군 명예의장대와 대규모 군중을 동원한 환영식을 열었고, 소련군의 북한 진주를 기념하는 '해방탑'을 함께 찾아 통역만 대동한 채 밀담을 나누기도 했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 25일 평양에 도착한 알렉산더 루카센코 벨라루스 대통령이 김일성광장에서 열린 환영식에 참석했다. 사진은 루카센코 대통령이 북한 국무위원장 김정은과 함께 행사를 치르던 중 동원된 아이들에게 엄지를 치켜세우며 만족감을 표시하는 모습. [사진=BELTA통신 유튜브] 2026.03.26 yjlee@newspim.com

벨라루스 관영매체인 벨타(BELTA)통신이 공개한 유튜브 영상에 따르면 김정은은 김일성광장 행사장에서 미리 대기하다 붉은색 별 모양의 '010' 번호판이 달린 마이바흐 S600 리무진을 타고 나타난 루카센코를 맞이했다.

두 사람은 명예의장대 사열을 마친 뒤 양측의 간부들을 서로 일일이 소개했다.

북한 측에서는 조용원 국무위원회 제1부위원장(최고인민회의 상임위원장 겸임), 노동당 비서인 김재룡·리일환(이상 당 정치국 상무위원), 김성남 당 국제부장, 최선희 외무상, 김덕훈 제1부총리가 자리했다.

루카센코 대통령은 막내아들인 니콜라이 루카센코를 대동해 눈길을 끌었다.

양측 국기를 든 주민들과 아이들이 '환영'을 연호하자 루카센코는 양손을 들어 엄지를 올리면서 만족감을 표시하기도 했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 25일 평양에 도착한 알렉산더 루카센코 벨라루스 대통령이 국무위원장 김정은과 함께 김일성광장에서 열린 환영식에 참석했다. 동원된 군중 뒤편으로 '루카센코 대통령을 열렬히 환영한다'는 문구가 드러난다. [사진=BELTA통신 유튜브] 2026.03.26 yjlee@newspim.com

대북정보 관계자는 "2024년 6월 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 평양을 방문했을 때와 같은 수준의 환영식을 준비한 것으로 분석하고 있다"고 말했다.

김정은과 루카센코는 이어 해방탑을 찾아 헌화한 뒤 통역 한명만 대동한 채 대화를 나누는 모습이 벨라루스 관영매체의 영상에 담겼다.

앞서 루카센코 대통령은 전용기편으로 평양 순안공항에 도착해 김덕훈 내각 제1부총리의 영접을 받았다.

이어 김일성과 김정일의 시신이 미이라 형태로 영구보관 중인 금수산태양궁전을 찾아 참배했다.

북한 관영매체는 이날 루카센코의 평양 도착 사실에 대해 아무런 보도를 내지 않았다.

통일부 당국자는 "26일 오전 중 노동신문과 조선중앙통신을 통해 환영식 행사 등과 사진을 공개할 것으로 예상된다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 25일 평양에 도착한 알렉산더 루카센코 벨라루스 대통령이 해방탑에 헌화하는 과정에서 방북에 동행한 막내아들 니콜라이 루카센코가 장미꽃을 올려놓고 있다. [사진=BELTA통신 유튜브] 2026.03.26 yjlee@newspim.com

yjlee@newspim.com