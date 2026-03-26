[재산공개] 김성환 기후부 장관 11억 신고…1년 새 9426만원 증가

26일 '공직자 정기 재산변동사항' 공개

건물 등 부동산 보유…서울·여수에 위치

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 김성환 기후에너지환경부 장관이 11억원 규모의 재산을 신고했다.

인사혁신처 정부공직자윤리위원회는 26일 '2026년 공직자 정기 재산변동사항'을 공개했다.

자료에 따르면 김 장관은 총 11억8968만원의 재산을 신고했다. 이는 전년 대비 9426만원 증가한 규모다. 본인과 가족 명의의 재산이 포함됐고 채무는 5억7700만원을 신고했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 24일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 '중동상황에 따른 에너지 절약 조치' 에 대해 발표하고 있다.2026.03.24. gdlee@newspim.com

자산 구성을 보면 건물 등 부동산이 12억298만원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 김 장관은 아내와 서울 노원과 전라남도 여수 일대에 아파트와 사무실 등을 보유하고 있었다.

김 장관은 전라남도 여수 일대에 8081만원 규모의 토지를 소유하고 있다.

김 장관 본인과 배우자와 자녀 명의의 예금 총액은 4억158만원으로 집계됐다. 김 장관의 장녀와 차녀가 증권 총 2719만원을 보유하고 있다.

금한승 기후부 1차관은 전년보다 약 5570만원 증가한 14억7689만원의 재산을 신고했다.

재산 대부분은 부동산으로 서울 동작구 소재 아파트 등 건물 자산이 17억7000만원 수준을 차지했다. 다만 아파트 구매 등으로 본인의 채무는 4억7420만원이다.

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이호현 기후부 2차관은 전년 대비 1560만원 증가한 2058만원의 재산을 신고했다.

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이 차관의 배우자와 부친이 서울시 중구와 종로구 등에 1억원 규모의 부동산을 보유하고 있다. 다만 이 차관 본인과 가족의 채무는 2억752만원이다.

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