관악구, 2년 연속 '재활용 우수 자치구' 선정

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울 관악구는 주민과 함께하는 분리배출 실천으로서울시 주관 자치구 재활용 성과평가에서 2년 연속 우수상을 수상했다고 25일 밝혔다.

서울시는 매년 매년 25개 전 자치구를 대상으로 재활용 성과평가를 진행한다. 생활폐기물 감량과 재활용 등 자원순환 실적을 '배출 수거' 분야와 '공공 선별' 분야로 구분해 평가하고 있다.

관악구가 서울시 재활용 성과평가에서 2년 연속 우수상을 수상했다. (가운데 박준희 관악구청장) [사진=서울 관악구]

구는 1차 서면 평가와 2차 현장평가를 통해 ▲폐비닐 분리배출 활성화 ▲거점 분리배출 환경 조성 ▲재활용 확대 등 전반적인 지표에서 고르게 높은 평가를 받으며 최종 수상 자치구로 확정됐다.

구는 폐자원 재활용 확대 분야에서 두드러진 성과를 거뒀다. 지난 2021년부터 서울시 자치구 최초 재활용품 전용봉투를 제작·배부하며 재활용 선별률을 10% 이상 끌어올렸다. 또 관내 580개 커피전문점에서 커피박과 종이 팩을 직접 수거하며 커피박 454톤, 종이팩 5.5톤을 고형 연료와 고품질 펄프 원료로 재활용하는 자원순환 실적도 기록했다.

아울러 구는 지역주민 260명으로 구성된 자원순환동아리를 운영 중이다. 일상 속 분리배출 실천 문화를 확산하고, 투명 페트병 등 재활용품을 종량제 봉투로 교환해 주는 '유가 보상제'를 실시하며 폐자원의 고품질 자원화를 유도하고 있다.

박준희 구청장은 "주민과 함께 재활용 활성화와 쓰레기 감량에 힘쓰며 지난 3년간 생활폐기물 약 3만 톤을 줄여 왔고, 그 결과 2년 연속 재활용 성과평가 우수상을 받는 성과를 거뒀다"라며 "앞으로도 일상 속 분리배출 실천을 통해 관악이 살기 좋은 도시, 청정 삶터로 거듭날 수 있도록 구민들의 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

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