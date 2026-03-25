오드유스 '베이비페이스', 초동 판매량으로 '커리어 하이' 달성

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 오드유스(ODD YOUTH)가 색다른 변화가 담긴 신보로 상승세를 이어가고 있다.
25일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면, 오드유스의 두 번째 싱글 '베이비페이스(Babyface)'의 초동 판매량(발매 후 일주일간 판매량)이 전작 첫 번째 미니앨범 '아이 라이크 유(I Like You)'를 돌파하며 커리어 하이를 달성했다.
오드유스는 다채로운 무대는 물론 다양한 온오프라인 콘텐츠를 통해 팬들과 소통 중이다. 오는 4월 17일에는 복합문화게이밍공간 GGX 동대문에서 비스테이지플러스의 공개 팬 이벤트 개최를 확정해 화제를 모으고 있다.
이날 오드유스는 팬 사인회와 신곡 '베이비페이스' 무대뿐만 아니라 추첨을 통해 당첨된 팬들과 함께 온라인 게임 리그 오브 레전드 5대5 대결을 진행하며 잊지 못할 추억을 선물할 예정이다. 이색 이벤트 소식에 팬들은 기대감을 드러내며 뜨거운 반응을 보이고 있다.
'베이비페이스'로 컴백한 오드유스는 한층 성숙해진 비주얼과 퍼포먼스로 이목을 집중시키고 있다. 무대 위 당당한 태도로 성장을 증명하는가 하면, 탄탄한 실력을 바탕으로 프로페셔널한 면모까지 선보이고 있는 오드유스가 다방면에서 펼칠 활약에 기대가 모인다.
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