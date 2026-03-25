"책임 묻지 않겠다, 속도 내라"...정부, 대전 화재 대응 '총력전'

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 정부가 대전 대덕구 공장 화재와 관련해 유가족 지원과 재발 방지 대책을 병행하는 '투트랙 대응'을 공식화했다. 특히 현장 대응 과정에서의 신속한 의사결정과 정보 공개, 2차 피해 방지까지 강조하며 수습 국면 관리에 무게를 실었다.

중앙재난안전대책본부(중대본)는 25일 제6차 회의를 열고 사고 수습 상황과 후속 조치를 점검했다고 밝혔다. 이날 회의는 김광용 중대본 차장 주재로 진행됐다.

김광용 중앙재난안전대책본부(중대본) 차장이 25일 오후 대전시청에서 제6차 회의를 진행하고 있다. [사진=대전시] 2026.03.25 nn0416@newspim.com

김 차장은 모두발언에서 "희생자분들의 명복을 빌고 유가족께 깊은 위로를 드린다"며 "정부는 끝까지 유가족 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

현재 장례 절차가 진행 중인 가운데 정부는 유가족 지원 강화를 위해 전담 공무원을 배치하고 보상 및 트라우마 치료가 이이뤄지도록 관리하고 있다. 대통령 역시 관련 지원을 끝까지 책임지겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

이날 회의에서는 '현장 중심 신속 대응' 기조도 분명히 했다. 김 차장은 "현장에서 애로사항과 판단이 필요한 사안이 많다"며 "의사결정에 대해 책임을 묻지 않을 것이니 최대한 신속하게 처리해달라"고 주문했다. 이어 "판단이 어려운 사안은 중대본 회의에 안건으로 올려 논의하라"고 덧붙였다.

재발 방지 대책도 본격 추진된다. 정부는 전국 위험 사업장 3000곳에 대한 긴급 점검에 착수했으며 고용노동부는 이 중 1000개 핵심 사업장을 중심으로 별도의 안전대책을 마련할 계획이다.

다만 정부 점검에 한계가 있는 만큼 국민 참여도 요청했다. 김 차장은 "행정안전부 '안전신문고'와 고용노동부 '안전일터'를 통해 위험 요소를 신고해달라"며 "접수된 사항은 적극 조치하겠다"고 밝혔다.

아울러 수습 과정에서의 '투명성'과 '2차 피해 방지'도 핵심 과제로 제시됐다. 김 차장은 "피해자와 유가족에게 상황을 투명하게 공개하는 것이 중요하다"며 "언론 접촉 등으로 인한 2차 피해가 발생하지 않도록 각별히 신경 써야 한다"고 강조했다.

이에 따라 행정안전부와 대전시는 기자들을 대상으로 재난보도준칙 준수를 요청하고 피해자 접촉 자제를 안내할 방침이다.

김 차장은 끝으로 "불확실한 상황에서도 사회 통념에 따라 합리적으로 판단해달라"며 "관계기관과 자원봉사자들의 헌신에 감사드린다"고 말했다.

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