평택시, 지방도 315호선 '팽성대교~오성신리' 구간 4차로 확장 추진

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기도의 '제4차 도로건설계획(2026~2030)'에 지방도 315호선 '팽성대교~오성신리' 구간 확장사업이 최종 반영됨에 따라 남북 간 도로 연결축이 강화될 전망이다.

25일 시에 따르면 이번 사업은 평택시 팽성읍과 오성면을 잇는 지방도 315호선 3.77km 구간을 기존 도로에서 4차로로 확장한다. 총사업비 424억 원이 투입된다.

평택시청 청사[사진=평택시]

시는 앞서 이 구간에 대해 급격한 도시 성장과 대규모 개발 사업으로 인한 교통 수요 증가에 대응하기 위해서는 필요하다며 지속적으로 경기도 등에 건의해 왔다.

특히 고덕국제화지구 광역교통개선대책에 따른 4B노선(4차로) 개통과 연계된 팽성대교(4차로) 구간의 병목 현상을 해소하기 위해서는 핵심 과제다.

시는 사업 완료 시 고덕국제화지구와의 광역 도로망 연속성이 확보되고 남북 간 도로 연결축이 강화될 것으로 보고 있다.

시 관계자는 "이번 사업은 평택시가 '교통 핵심 도시'로 도약하는 중요한 전기가 될 것"이라며 "주민 숙원 사업인 만큼 경기도와 협력해 조기 완공을 추진하겠다"고 전했다.

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