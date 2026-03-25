스페이스X, 이번주 내 IPO 신청...112조원 조달

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일론 머스크가 이끄는 미국 항공우주 기업 스페이스X가 이르면 이번 주 기업공개(IPO) 절차에 착수할 전망이다. 상장 규모가 최대 750억 달러(약 112조 원)에 이를 것으로 예상되면서, 글로벌 자본시장의 역대급 IPO로 기록될 가능성이 커지고 있다.

24일(현지시간) 로이터통신 등 외신에 따르면 스페이스X는 이번 주 후반 또는 다음 주 중 규제 당국에 투자설명서를 제출할 계획이다.

시장에서는 스페이스X가 이번 상장을 통해 약 750억 달러를 조달할 것으로 보고 있다. 이는 2019년 사우디 아람코가 기록한 290억 달러 규모 IPO를 크게 웃도는 수준으로, 현실화할 경우 사상 최대 규모의 기업공개가 된다.

최근 스페이스X는 약 1조2500억 달러 수준의 기업가치를 인정받고 있다. IPO가 성공적으로 마무리될 경우 엔비디아, 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존 등과 어깨를 나란히 하는 초대형 상장사로 올라설 가능성이 크다.

스페이스X의 기업가치를 떠받치는 핵심 사업은 위성 인터넷 서비스 '스타링크'와 차세대 대형 우주선 '스타십'이다. 여기에 최근 머스크가 설립한 인공지능 스타트업 xAI까지 편입되면서, 단순한 우주기업을 넘어 '우주-통신-AI'를 결합한 종합 기술기업으로 외연을 확장하고 있다.

특히 이번 IPO는 단순한 자금 조달을 넘어, AI 패권 경쟁과 직결된다는 점에서 주목된다. 머스크는 확보한 자금을 고성능 AI 개발에 투입해 경쟁사 대비 우위를 확보하겠다는 구상이다.

장기적으로는 달에 우주 데이터센터용 공장을 건설하는 계획까지 제시하며, '우주 기반 AI 인프라'라는 새로운 시장을 겨냥하고 있다.

스페이스X의 로켓 발사 모습 [사진=스페이스X]

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