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"큐라클, 기술이전 모멘텀 본격적 강화" - 리딩투자증권

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"리바스테랏(CU06) 미국 2b 진입으로 DME 경구 치료제의 상업적 가치 부각"
소분자와 항체 플랫폼 기반 고령화 핵심 질환 대상 다각화 파이프라인 보유

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 25일 리딩투자증권은 큐라클에 대해 "핵심 신약 파이프라인의 임상 성과가 가시화되면서 기술이전(L/O) 모멘텀이 본격적으로 강화되고 있다"며 기업가치 재평가 국면에 진입했다고 평가했다.

유성만 리딩투자증권 연구원은 "큐라클의 주요 파이프라인들이 글로벌 규제기관이 요구하는 유효성 기준을 충족할 가능성이 확인되고 있다"며 "CU01과 리바스테랏(CU06) 두 자산만으로도 기술이전 기대치가 크게 상승해, 올해와 내년은 실질적인 밸류에이션 변화가 시작되는 시기가 될 것"이라고 분석했다.

보고서에 따르면, 경구용 신장질환 신약 후보물질 CU01은 당뇨병성 신증(DN) 2b 임상에서 주평가변수인 uACR(소변 알부민-크레아티닌 비율)을 위약 대비 두 자릿수 수준으로 감소시키며 유효성과 안전성을 동시에 입증했다.

큐라클 로고. [사진=큐라클]

유 연구원은 "기존 RAAS·SGLT-2·MRA 치료에도 위험이 남아 있는 고위험 DN 환자군에서 새로운 병용 옵션으로 자리매김할 가능성이 매우 높다"며 "2026년 전후로 국내외 제약사와의 기술이전 논의가 본격화될 것"이라고 전망했다.

또한 "선급금·마일스톤·로열티 구조의 대형 기술이전 딜 성사 가능성도 언급되고 있다"며 "CU01 단일 자산만으로도 기업가치 재평가가 가능한 수준에 도달했다"고 평가했다.

두 번째 핵심 자산인 리바스테랏 역시 미국에서 2b 임상 개시를 준비하며 상업적 기대가 커지고 있는 상황이다. 리바스테랏은 망막질환(당뇨병성 황반부종, 습성 황반변성) 치료제로 개발 중인 경구용 혈관내피기능장애 차단제로, 2a 상에서 시력(BCVA) 개선 효과를 확인하며 기존 항-VEGF 주사 치료 대비 기전·편의성 측면에서 강점을 입증했다.

유 연구원은 "반복적인 안구내 주사 부담이 큰 항-VEGF 치료 대비 경구 제형의 장점이 분명해, 불응·실패 환자군에서 활용도가 높다"며 "FDA Type-C 미팅을 통해 3상 진입 경로까지 사전 협의가 끝나 있어 향후 글로벌 안과 제약사들과의 라이선스 아웃 가능성이 확대되고 있다"고 설명했다.

큐라클이 SOLVADYS(소분자) 와 EAGLES(항체) 플랫폼을 기반으로 신장·망막·혈관·뇌질환 등 고령화 핵심 질환군을 대상으로 다각화된 파이프라인 포트폴리오를 보유한 점도 주목했다. Tie2 타깃 항체 MT-101, VEGF/Ang-2 이중 타깃 MT-103, BBB 안정화 항체 CU71·CU72 등은 글로벌 기술이전 빈도가 높은 타깃을 선점하고 있어 향후 다수의 파트너링 가능성이 높다는 평가다.

유 연구원은 "단기적으로는 CU01·리바스테랏 중심의 기술이전 기대감이 실적 모멘텀으로 연결될 것이며, 중장기적으로는 항체 및 항응고 파이프라인까지 포함한 다중 기술이전(패키지 딜) 가능성이 기업가치를 추가로 끌어올릴 수 있다"고 분석했다. 이어 "올해는 기존 사업의 정상화와 함께 신사업 성과가 실적에 반영되기 시작하는 시점으로, 글로벌 의료 수요 확대와 신규 파트너 확보가 추가 성장 요인으로 작용할 것"이라고 덧붙였다.

한편, 큐라클 관계자는 "CU01은 4월 중 임상 2b상 최종 결과 보고서(Clinical Study Report, CSR) 수령을 앞두고 있으며, 리바스테랏은 올해 당뇨병성 황반부종 임상 2b상 임상시험계획(IND) 승인 신청을 예정하고 있어 연구개발 및 사업화가 본격화될 것으로 기대된다"고 전했다.

또한 "맵틱스와 공동 개발 중인 신장질환 항체 MT-101, 망막질환 이중항체 MT-103은 각각 우수한 전임상 결과를 바탕으로 기술이전 성과를 내기 위해 노력 중이며, 출혈 부작용을 최소화한 항혈전 항체 MT-201, MT-202에서도 좋은 연구 성과들이 도출되고 있어 항체 관련 모멘텀이 풍부할 것으로 기대된다"고 덧붙였다. 

nylee54@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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