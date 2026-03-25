"왜 신주 발행하나" SK하이닉스 ADR에 주주 반발도

지분 희석 우려 제기…자사주 활용 요구 확산

"배당 부족하다" 지적도…회사 "장기적 주주가치 제고"

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스의 미국 증시 상장(ADR) 추진을 두고 주주들의 반발이 제기됐다. 신주 발행에 따른 지분 희석 우려와 함께 배당을 비롯한 주주환원 정책이 부족하다는 지적이 동시에 나왔다.

SK하이닉스는 대규모 투자와 재무 체력 확보를 동시에 추진해야 하는 상황이라며 중장기적으로 주주 가치 제고로 이어질 것이라고 설명했다.

SK하이닉스 이천 캠퍼스 전경 [사진=SK하이닉스]

25일 열린 SK하이닉스 정기 주주총회에서는 ADR 상장 방식과 주주환원 정책을 둘러싼 주주들의 문제 제기가 이어졌다. 이날 한 주주는 "현금 창출력이 충분한 상황에서 신주 발행 방식의 ADR은 기존 주주의 지분 희석을 초래할 수 있다"며 "자사주를 활용하는 방식이 바람직하다"고 지적했다.

특히 주주환원 정책에 대한 불만도 함께 제기됐다. 이 주주는 "이익이 크게 늘었는데도 배당이나 자사주 소각 등 주주 환원에 대한 메시지는 부족하다"며 "현금 축적만 강조하는 것은 이해하기 어렵다"고 말했다.

이에 SK하이닉스는 특별배당과 자사주 소각 등을 이미 시행했고, 추가적인 배당과 자사주 매입도 검토하고 있다고 설명했다. 다만 투자와 재무 전략을 동시에 고려해야 한다는 점을 강조했다.

곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 "목표로 하는 현금 규모가 있는 상황에서 투자와 현금 확보를 병행해야 한다"며 "그 과정에서 ADR 추진이 함께 이뤄지고 있다"고 밝혔다. 이어 "현재는 투자 확대와 재무 체력 강화, 주주환원이 동시에 진행되는 과도기적 단계"라며 "성장을 통해 주가 상승과 배당 확대, 자사주 소각으로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다"고 강조했다.

syu@newspim.com