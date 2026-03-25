익산시, 모아복합센터 건립 속도…60억원 투입

10월 착공·2028년 개관…임신부터 보육까지 통합 지원

임신·보육 통합 지원·출산율 반등 기대…체감형 정책 추진

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 임신부터 보육까지 통합 지원하는 모아복합센터 건립에 속도를 내고 있다.

시는 오는 31일 보건소 세미나실에서 설계 용역 중간보고회를 열고 이용자 중심 설계안을 점검한다고 25일 밝혔다.

보고회에는 이진윤 보건소장과 건축 전문가 등이 참석해 시설 구성과 편의성 등을 집중 검토할 예정이다.

모아복합센터 조감도[사진=익산시] 2026.03.25 lbs0964@newspim.com

모아복합센터는 임산부 상담부터 아이 돌봄까지 한 공간에서 제공하는 통합 지원 시설이다.

신동 일원에 총사업비 60억원을 들여 지하 1층~지상 4층, 연면적 974.5㎡ 규모로 조성되며 오는 10월 착공, 2028년 2월 개관을 목표로 추진된다.

시설은 층별로 △1층 아픈아이 돌봄센터 △2층 키즈카페 및 부모 쉼터 △3층 모자보건 상담실 △4층 교육 프로그램실 등이 들어서 촘촘한 돌봄 체계를 갖출 계획이다.

특히 설계 단계부터 전국 우수 사례를 반영해 이용자 중심 공간 구성을 강화했다.

바닥 난방과 샤워시설을 도입하고 주차장과 놀이터를 분리하는 등 안전성과 편의성을 높였다.

이 같은 정책 추진은 출생아 수 증가로 이어지고 있다. 익산시 출생아 수는 2023년 909명에서 2024년 973명, 지난해 잠정 1100명으로 2년 연속 증가세를 보였다.

시는 저출생 대응을 위해 특화사업 예산을 5년 전보다 약 90% 확대하고 임산부 건강관리 지원, 산모·신생아 서비스 확대, 기저귀·분유 지원 등 체감형 정책을 추진하고 있다.

이진윤 보건소장은 "모아복합센터는 임신·출산 정책의 핵심 거점"이라며 "상반기 내 설계를 마무리하고 착공 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.

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