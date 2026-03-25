광명시, 1조 3968억원 규모 제1회 추경 편성·시의회 제출

국제정세 불안 대응 민생 안정·지역경제 활성화 중점

본예산 1조 3471억원 대비 497억원(3.7%) 증가

박승원 시장 "지방정부 차원 민생·경제 회복 뒷받침"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 국제정세 불안에 대응해 민생 안정과 지역경제 활성화에 중점을 둔 2026년 제1회 추가경정예산안을 광명시의회에 제출했다고 25일 밝혔다.

광명시청 전경. [사진=광명시]

시에 따르면 이번 추경 규모는 총 1조 3968억 원으로, 당초 본예산 1조 3471억 원보다 497억 원(3.7%) 증가했다.

시는 이번 추경에서 민생 안정 지원, 지역경제 활성화, 에너지 비용 상승 및 수급 불안 대응 등 시민 생활과 밀접한 분야에 재정 투입을 확대했다.

박승원 광명시장은 "이번 추경은 불확실한 대외 환경에 지방정부 차원에서 선제적으로 대응해 민생 안정과 지역경제 회복을 뒷받침하기 위한 것"이라며 "생활 밀착 분야 지원을 확대하고 재정 운용의 효율성을 높여 위기 상황에도 안정적으로 대응해 나가겠다"고 밝혔다.

먼저 시민 생활 안정과 취약계층 보호를 위해 150억 원을 편성했다. ▲통합돌봄사업(32억 원) ▲장애인 활동 지원(38억 원) 등 복지사업을 강화하고, ▲가족센터(15억 원) ▲자경마을 어르신 행복센터(11억 원) ▲청소년지원센터(10억 원) ▲광명장애인종합복지관 그린리모델링(6억 원) ▲여성플러스센터(3억 원) 등 생활밀착형 시설 확충과 개선에 투자한다. 이와 함께 ▲충훈대교 옹벽 보수(35억 원) 등 생활 안전 관련 시설 정비도 추진한다.

지역경제 활성화를 위해서는 150억 원을 투입한다. ▲지역 소비 촉진을 위한 지역화폐(100억 원) ▲지류형 지역화폐(5억 원)을 포함하고, ▲철산4동 생활문화복합센터(12억 원) ▲현충지하차도 개설(25억 원) ▲광명3동 공공도서관(8억 원) 등 생활 기반 시설 확충 사업도 추진한다.

또한 에너지 효율 개선과 친환경 인프라 확충 등 관련 사업에 122억 원을 반영했다. ▲강소형 스마트도시 조성(60억 원) ▲전기·수소차 구매 보조(25억 원) ▲광명 에너지 자립 주민편의시설(16억 원) ▲공원 개선 및 마을정원 조성(12억 원) ▲자율주행버스 운영(5억 원) ▲전기차 전용 주차구역 화재 대응 안전시설(3억 원) ▲쿨루프 및 온실가스 배출권 사업(1억 원) 등이 포함됐다.

한편, 이번 제1회 추가경정예산안은 26일부터 열리는 광명시의회 제299회 임시회 심의를 거쳐 4월 1일 확정될 예정이다.

1141world@newspim.com