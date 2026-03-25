세종보건환경연, '일본뇌염 매개모기' 감시체계 가동

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종보건환경연구원은 오는 30일부터 모기를 매개로 한 감염병에 선제적으로 대응하기 위해 '일본뇌염 매개모기 감시체계'를 가동한다고 25일 밝혔다.

이번 모기 감시는 일본뇌염 예방관리를 위해 매개모기인 작은빨간집모기의 분포를 조사하는 사업이다.

일본뇌염 매개모기인 작은빨간집모기 모습. [사진=세종시] 2026.03.25 jongwon3454@newspim.com

작은빨간집모기는 봄철에 출현하기 시작해 8～9월 정점에 이르며, 일본뇌염 환자는 8～11월에 주로 발생한다.

일본뇌염 바이러스에 감염된 모기에 물리면 5～15일 이후 발열·두통 등 가벼운 증상을 보이지만, 중증 뇌염으로 진행될 경우 마비·발작·혼수·사망에 이를 수 있다.

이에 보건환경연구원은 감시 지점인 장군면 축사에서 사전점검을 진행한 후 오는 30일부터 10월 30일까지 주 2회씩 모기 채집 및 분석을 진행한다.

이를 통해 세종시 일본뇌염 매개모기의 발생 시기와 추이를 파악해 모기 매개감염병에 선제적으로 대응할 계획이다.

정경용 세종보건환경연구원장은 "점차 아열대화되는 기후변화로 인해 매개모기의 발생 시기가 빨라지면서 모기 감시체계의 필요성이 커지고 있다"며 "일본뇌염 모기 발견 시 주의보 발령 등을 통한 신속하고 정확한 정보 제공으로 시민들의 건강을 보호할 계획"이라고 말했다.

한편 질병관리청은 최근 제주도에 작은빨간집모기가 올해 처음으로 발견됨에 따라 지난 20일 일본뇌염 주의보를 발령하고 모기 물림 예방수칙을 준수할 것을 당부한 바 있다.

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