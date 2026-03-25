대기업 연봉 1억 시대 열렸지만…CEO·직원 격차는 더 커져

최고 연봉자 21억, 직원 평균 1억…격차 확대

HS효성 158배 '최대'…김승연 248억으로 1위

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 대기업 연봉 격차가 다시 벌어졌다. 최고 연봉자와 직원 평균 연봉 차이가 21배를 넘어섰다. 직원 평균 연봉은 처음으로 1억원을 넘었다.

25일 기업분석업체 리더스인덱스가 500대 기업 중 211개사 사업보고서를 분석한 지난해 대표이사나 회장과 같은 최고 연봉자 평균 보수는 21억8000만원이다. 전년 대비 7.6% 늘었다.

직원 평균 연봉은 1억280만원이다. 증가율은 5.2%에 그쳐 최고 연봉자와의 격차는 20.7배에서 21.2배로 늘었다.

업종별 격차는 유통이 가장 컸다. 최고 연봉자 평균 25억3646만원, 직원 평균 6447만원로, 39.3배 차이다.

식음료 34.2배, 지주 29.3배, IT·전기전자 28.5배 순으로 뒤를 이었다.

금융권은 상대적으로 격차가 작았다. 은행은 8.3배로 전년보다 줄었다. 보험 11.1배, 여신금융 11.2배 수준이다.

2025년 직원평균연봉 대비 최고연봉자 격차 상위 20인 [사진=리더스인덱스]

개별 기업에서는 HS효성이 가장 컸다. 조현상 부회장 보수 73억5000만원, 직원 평균 4640만원이다. 격차는 158.4배다.

효성도 격차가 컸다. 조현준 회장 101억9900만원, 직원 평균 8630만원으로 118.2배다. 계열사 보수를 합산하면 157억3500만원이다. 직원 평균과 비교 시 229.5배까지 벌어진다.

이마트는 114.6배를 기록했다. 정용진 회장 58억5000만원, 직원 평균 5103만원이다. CJ제일제당 84.8배, LS일렉트릭 77.7배, 현대자동차 75.6배도 높은 수준이다.

직원 연봉은 금융·증권이 상위권을 차지했다. 한국투자증권이 1억8174만원으로 1위다. SK하이닉스는 1억8076만원으로 뒤를 이었다.

NH투자증권, KB금융, 삼성증권, 코리안리, 우리금융지주, 신한지주, 삼성화재, SK텔레콤, 삼성전자 순으로 나타났다.

미등기임원 평균 보수는 크래프톤이 가장 높았다. 22억원으로 전년 대비 큰 폭 증가했다.

개인 기준 최고 보수는 김승연 한화그룹 회장이다. 지난해 248억4100만원을 받았다. 이재현 CJ그룹 회장 177억4300만원, 정의선 현대차그룹 회장 174억6100만원이 뒤를 이었다.

조현준 효성그룹 회장 157억3500만원, 신동빈 롯데그룹 회장 149억9300만원도 상위권에 이름을 올렸다.

syu@newspim.com