부산교육청, 초등 영어 '역량강화 워크숍'…교사·강사 등 300여명 참여

교사 연수 학생 의사소통 능력 향상
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 26일 초등 영어교육 담당 교원의 수업 전문성 강화를 위한 '2026학년도 초등 영어교육 역량강화 워크숍'을 온라인 화상회의(ZOOM)방식으로 개최한다고 25일 밝혔다.
교사의 수업 역량을 강화하고 학생 참여 중심의 영어수업을 활성화하기 위해 마련한다. 워크숍에는 초등 영어 전담교사와 영어회화 전문강사 등 300여 명이 참여할 예정이다.
주요 내용은 ▲맞춤형 학습을 실현하는 초등 영어교사의 1년 수업·프로그램 운영 사례 ▲ AI펭톡을 활용한 영어수업 ▲ AI를 활용한 초등 영어수업 전문성 강화 방안 등으로 현장 중심 강의로 진행된다.
시교육청은 교사들이 실제 수업에 적용할 수 있는 다양한 수업 사례와 AI 활용 수업 방법을 공유함으로써 초등 영어 수업의 질을 높이고 학생들의 의사소통 능력 향상과 교사의 수업 전문성 강화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
김석준 교육감은 "학교 현장의 초등 영어교육 담당 교사들에게 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "교사 연수와 현장 지원을 통해 학교 현장의 영어교육을 적극 지원해 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com