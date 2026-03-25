63빌딩 F&B, '63 스카이라인 다이닝'으로 15년 만에 재단장

63빌딩 고층부 4개 레스토랑 재구성, 복합 F&B 플랫폼으로 새 출발

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 한화호텔앤드리조트 자회사 한화푸드테크가 63빌딩 고층부 레스토랑을 '63 스카이라인 다이닝(63 Skyline Dining)'으로 새롭게 재단장했다고 25일 밝혔다. 오픈일은 오는 27일이다.

한화문화재단은 오는 6월 '퐁피두센터 한화' 개관을 앞두고 있다. 63빌딩이 복합문화공간으로 거듭나는 시점에 맞춰 진행된 이번 리뉴얼은 향후 늘어날 것으로 기대되는 문화, 관광 수요에 대한 선제적 대응의 일환이다. 단순 식사 공간에서 벗어나 ▲파인 다이닝 ▲이벤트 기획 ▲한강 조망을 결합한 복합 F&B 플랫폼으로의 전환을 골자로 한다.

워킹온더클라우드 '가든' 레스토랑 내부에서 바로는 전경 모습. [사진=한화호텔앤드리조트 제공] nrd@newspim.com

63 스카이라인 다이닝이 들어서는 63빌딩은 서울 도심과 한강을 한눈에 내려다볼 수 있는 전망 명소다. 레스토랑 4곳은 15년 만에 리뉴얼됐다. 대상은 ▲워킹온더클라우드(Walking on the Cloud) ▲터치더스카이(Touch the Sky) ▲슈치쿠(Shuchiku) ▲백리향(百里香)이다.

59층의 '워킹온더클라우드'는 '하늘의 축제' 테마를 구현했다. 어느 자리에서나 탁 트인 파노라마 조망이 펼쳐지는 것이 특징이다. 홀 좌석 외에 ▲연회장 ▲신부 대기실 ▲연인석을 갖춰 소규모 웨딩부터 모임까지 폭넓게 활용할 수 있다. '터치더스카이'는 다양한 규모의 PDR룸을 갖춰 프라이빗한 식사를 원하는 고객에게 적합하다.

슈치쿠 '갓포' 내부 전경. [사진=한화호텔앤드리조트 제공] nrd@newspim.com

'슈치쿠'는 '물의 축제' 콘셉트에 맞춰 물결 패턴의 대리석과 어두운 톤의 마감재를 적용했다. 스시·갓포 카운터를 통해 셰프의 조리 과정을 바로 눈앞에서 볼 수 있다. '백리향'은 '꽃의 축제'를 테마로 중국 황실을 연상케 하는 이색 공간에 한강 전망을 갖춘 14개 룸으로 구성됐다.

63 스카이라인 다이닝은 ▲비즈니스 모임 ▲웨딩 ▲프러포즈 ▲상견례 등 이벤트 목적에 따라 예약부터 후속 서비스까지 원스톱으로 제공한다. 기획·컨설팅·연출은 분야별 전문가가 전담하며 ▲공간 연출(플라워, 음악, 사진 및 영상) ▲메뉴 ▲주류 페어링이 패키지에 담겼다.

기존 메뉴 구성을 개편하고 주류 리스트를 강화했다. 전문 소믈리에가 엄선한 와인 리스트에는 ▲샤토 페트뤼스 ▲크로 파랑투 ▲자크 셀로스 등 희귀 부르고뉴·샴페인과 올드 빈티지 그랑크뤼가 포함됐다. 사케·중국 명주 셀렉션과 논알코올 페어링까지 폭넓게 갖춘 것도 눈에 띈다.

'워킹온더클라우드'는 이탈리안·아메리칸 스타일 다이닝을 기반으로 이탈리안 와인 라인업을 대폭 추가했다. 기존 샐러드 바를 확장한 '안티파스티 바(Antipasti Bar)'도 새롭게 도입했다. '터치더스카이'는 제철 식재료를 활용한 컨템포러리 다이닝 중심으로 운영된다. 전 미슐랭 1스타 '무오키' 시니어 수셰프 출신이자 '도멘 청담' 총괄 셰프였던 박진우 브랜드 오너가 주방을 이끈다. 그의 조리법과 독창적인 해석이 담긴 코스 요리가 핵심이다.

백리향 '천향' 코스 [사진=한화호텔앤드리조트 제공]nrd@newspim.com

슈치쿠는 제철 해산물을 앞세운 프리미엄 와쇼쿠 다이닝을 선보인다. 스시 오마카세 프라이빗 룸, 갓포 카운터 등 좌석 형태에 따라 다른 방식의 식사 경험을 제공하는 것도 특징이다. 1985년 문을 연 '백리향'은 40년 이상의 노하우를 바탕으로 정통 중식 요리와 차(Tea) 페어링, 중국 명주 셀렉션을 갖췄다. 대표 코스 '천향'을 비롯해 활 랍스터, 건해삼 등 고급 식재료를 활용한 요리가 주요 메뉴로 꼽힌다.

오픈 당일인 오는 27일에는 방문 고객 대상 '블랑제리 더 플라자' 휘낭시에 세트를 증정한다. 이달 27일부터 31일까지 5일 간은 럭키드로우 이벤트도 진행한다. 결제 시 받은 추첨권으로 참가할 수 있으며 레스토랑 2인 코스 이용권, 금액 할인권 등이 경품으로 걸려 있다.

외식 예약 플랫폼 '캐치테이블'을 통해 예약한 고객에게는 웰컴 드링크를 제공한다. 각 레스토랑별 인기 코스 메뉴 20% 할인 프로모션이 적용되며 테이블당 와인 또는 위스키 1병 무료 반입도 가능하다. 자세한 내용은 63 스카이라인 다이닝 홈페이지에서 확인하면 된다.

한화호텔앤드리조트 관계자는 "63 스카이라인 다이닝은 한강 조망과 미식, 이벤트 경험을 결합한 새로운 형태의 복합 F&B 플랫폼"이라며 "앞으로도 단순 식사가 아닌 인생의 빛나는 순간을 기념할 수 있도록 신규 패키지 상품 출시 등 차별화된 고객 경험 제공을 이어갈 것"이라고 말했다.

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