영화진흥위원회, AI 교육 인재 양성을 위한 업무협약 체결

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화진흥위원회(위원장 한상준)는 24일 부산영상위원회에서 MBC C&I(사장 도인태), 부산영상위원회(운영위원장 강성규), 부천국제판타스틱영화제(집행위원장 신철)와 함께 '영화‧영상 산업 AI 교육 인재 양성'을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 영화·영상 산업 환경 변화에 대응하고 AI 기반 영화·영상 콘텐츠 분야 인재 양성과 산업 협력을 확대하기 위해 추진됐다. 특히 지역 AI 창작 인력 양성을 위한 공동 교육과 연구개발(R&D) 추진 필요성에 따라 기존 AI 교육 사업을 운영해온 기관들과 연계 체계를 구축할 예정이다. 협약을 통해 4개 기관은 ▲지역 AI 영화·영상 분야 창작 인력 양성 및 인프라 구축 ▲AI 영화·영상 콘텐츠 상영 및 홍보 ▲AI 영화·영상 콘텐츠 고도화를 위한 연구개발 등의 분야에서 상호 협력을 강화한다.

[사진=영진위]

영진위는 그동안 한국영화아카데미의 '첨단영화제작교육과정'을 중심으로 영화인 대상 AI 기반 영화제작 교육을 기획‧운영하며 영화 현장의 기술 변화에 대응해왔다. 생성형 AI 툴 교육을 시작으로 AI 활용 시나리오 제작, 캐릭터 개발, 후반작업, 단편영화 제작 실습까지 제작 프로세스 변화를 반영한 교육 프로그램을 지속적으로 확대하며 영화 산업 종사자와 창작자를 위한 교육을 진행했다. 교육 과정을 통해 완성된 AI 단편영화 5개 작품 중 <시구문>이 2025년 제1회 서울 국제 AI 필름 페스타에서 필름부문 대상을 수상하는 등 국내외 다수의 AI 영화제에서 수상한 바 있다.

이와 더불어 위원회 내부에 'AI영화기술TF'를 신설해 AI 영화 기술 관련 정책과 사업을 보다 체계적으로 추진할 기반을 마련했다. 'AI영화기술TF'는 영화 제작 신기술 도입과 확산, 영화 기술 표준 개발, AI 기반 영화 제작 지원 등 영화 기술과 관련된 업무를 통합적으로 수행한다. 또한, 버추얼 스튜디오 구축 등 차세대 제작 인프라 사업도 함께 추진해 한국영화 산업의 기술 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.

한상준 위원장은 "AI 기술은 영화 제작 방식과 산업 구조 전반에 큰 변화를 가져오고 있다"며 "위원회는 그동안 AI 영화 제작 교육과 기술 기반을 꾸준히 구축해왔고, 이번 협약과 AI영화기술TF 전담 조직 신설을 계기로 한국 영화 산업이 새로운 기술 환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 지속적인 지원을 이어갈 것"이라고 전했다.

한상준 영화진흥위원회 위원장. [사진=영진위]

영진위는 이번 협약을 계기로 AI 교육과 제작 지원, 기술 연구와 인재 양성, 산업 협력까지 이어지는 통합적 AI 영화 생태계 구축에 속도를 낸다. 특히 교육 프로그램에서 배출된 창작 인력이 실제 영화제작과 산업 현장으로 이어질 수 있도록 협력 기관과 함께 상영 지원, 연구 협력 등 다양한 후속 사업을 추진할 계획이다.

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