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2026.03.24 (화)
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[인도증시] 트럼프의 대이란 공격 유예 발언에 안도, 상승...HDFC 은행, 12% 급락 뒤 '반등'

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센섹스30(SENSEX30) 74,068.45(+1372.60, +1.89%)
니프티50(NIFTY50) 22,912.40(+399.75, +1.78%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 24일 인도 증시는 상승했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 발전소에 대한 공격을 유예하기로 한 뒤 나타난 글로벌 상승세에 인도 증시도 동참했다.

센섹스30 지수는 1.89% 오른 7만 4068.45포인트, 니프티50 지수는 1.78% 상승한 2만 2912.40포인트로 거래를 마쳤다.

원유 가격 상승과 에너지 공급 차질 속에 외국인 자금 유출이 심화되고 성장 전망이 악화되면서 인도 주요 지수들은 이번 달에 각각 약 9%씩 하락했다고 로이터는 짚었다.

트럼프 대통령은 지난 21일 이란에 '48시간' 시한을 제시하며 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 발전소를 초토화하겠다고 최후통첩을 했다가 23일 돌연 전쟁 해결을 위해 이란과 생산적 대화를 나눴다면서 앞서 예고한 이란 발전소 공격을 5일간 유예한다고 밝혔다.

이란은 대화를 했다는 미국 측 주장을 부인하며 미국의 압박에 굴복하지 않겠다는 강경론을 되풀이했으나, 이후 미국과 최소한 간접적 소통이 이뤄진 사실은 인정했다. 이란 외무부 에스마일 바가이 대변인은 우방국들을 통해 전쟁 종식을 위한 미국의 협상 요청 메시지를 받았다며, 이란의 원칙적 입장에 따라 적절히 응답했다고 밝혔다.

이번 전쟁의 주요 당사국인 이스라엘도 미국과 이란이 대화 모색 국면에 접어들었음을 시사했다.

아리한트 캐피털 마켓의 기관 투자 부문 책임자인 아니타 간디는 "이번 조치는 긴장 완화를 향한 첫걸음"이라며 "(시장의) 지속적인 회복을 위해서는 유가가 배럴당 90~100달러(약 13만 5000원~15만 원) 아래로 떨어지는 것이 중요하다"고 지적했다.

[그래픽=구글 캡처] 인도 증시 니프티50 지수 24일 추이

이날 16개 주요 업종별 지수 모두 상승했다. 니프티 관광 지수가 3.9% 급등했고, 자동차 지수가 2.4% 올랐다. 금융 지수와 은행 지수도 각각 2.2% 상승했다.

인도 최대 민영 은행인 HDFC 은행이 2.8% 상승했다. 아타누 차크라보티(Atanu Chakraborty) 전 비상임 회장의 사임서 검토를 위해 외부 법률 회사를 선임했다는 소식이 호재가 됐다.

차크라보티의 갑작스러운 사임 이후 HDFC 은행 주가는 지난 3거래일 동안 11.7% 하락했고, 시가총액 163억 달러가 증발했다.

아시아 페인트는 유가 상승 영향을 상쇄하기 위해 일부 제품 가격을 인상한 뒤 4.7% 급등했다.

hongwoori84@newspim.com

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5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB] 윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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