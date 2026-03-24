남해군, '반반남해' 관광 프로모션 시행…소상공인과 상생 모델

관외 거주자 대상 50% 환급 정책 추진

소상공인 매출 증대와 지역 경제 활성화

[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군은 다음달 1일부터 시행되는 지역사랑 휴가지원제(반값여행)인 '국민쉼터 반반남해'의 성공적인 안착을 위해 소상공인연합회를 비롯해 군청 내 유관 부서들이 참여하는 합동 간담회를 개최했다고 24일 밝혔다.

국민쉼터 반반남해(반값여행)를 위한 합동 간담회[사진=남해군]2026.03.24

이번 간담회에서는 총 10억 원이 투입되는 반값여행 사업이 지역 경제에 가져올 긍정적인 효과를 공유하고, 관광객 불편을 제로(Zero)화하기 위한 부서별·단체별 철저한 준비 태세를 점검했다.

'반반남해'는 남해군을 방문하는 관외 거주자(사천·하동 제외)를 대상으로 여행비용의 50%를 모바일 지역화폐(비플페이 전용 상품권 '화전')로 환급해 주는 파격적인 관광 프로모션이다.

1인 최대 10만 원, 2인 이상 방문 시 최대 20만 원까지 환급받을 수 있으며, 가족단위 지급받은 환급액은 올해 12월 31일까지 남해군 전역에서 현금처럼 사용할 수 있다.

군은 이번 반값여행이 체류형 관광객의 유입뿐만 아니라 환급된 지역화폐가 관내 음식점, 숙박업소, 카페 등으로 재투자되는 '소비 선순환 구조'가 정착되어 지역 소상공인들의 실질적인 매출 증대로 직결될 것으로 기대하고 있다.

군은 성공적인 사업 추진을 위해 관광객들이 어디서나 편리하게 혜택을 누릴 수 있도록 비플제로페이 가맹점(음식점, 숙박업, 관광상품점, 체험 프로그램 업체 등) 홍보 및 친절·위생 등 관광수용태세 점검에도 만전을 기하기로 했다.

부서 간 유기적인 협력을 통해 ▲기획조정실·행정과·관광진흥과 중심의 전방위적 온오프라인 홍보 전개 ▲경제과·수산자원과·유통지원과 중심의 특산물 판매 촉진·체험프로그램 연계 등 종합적인 관광 수용 태세 준비에 함께 노력하고 있다.

이연주 관광진흥과장은 "이번 '반반남해' 프로젝트는 관광객에게는 알뜰하고 풍성한 여행의 추억을, 지역 소상공인에게는 든든한 매출 증대의 기회를 제공하는 상생 모델이 될 것"이라며, "소상공인연합회를 비롯한 지역사회와 행정이 한마음으로 준비해 올봄 남해를 찾는 모든 분이 만족하고 지역 경제가 활짝 웃을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

m25322532@newspim.com