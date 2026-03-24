유한킴벌리, 그린핑거포차코 선케어 4종 출시

산리오캐릭터와 콜라보

안개분사형 선스프레이 첫선

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 유한킴벌리는 글로벌 캐릭터 산리오캐릭터즈와 콜라보한 그린핑거 포차코 선케어 4종을 출시했다고 24일 밝혔다. 그린핑거는 선케어 카테고리 단품 누적 판매량 1100만 개를 돌파한 대표적인 영유아 스킨케어 브랜드다.

신제품은 보태니컬 프로텍션 콤플렉스 성분으로 구성됐다. 모링가오일, 바오밥씨오일, 알로에베라잎추출물이 각각 피부 보호막 형성, 수분·영양 공급, 자극 진정 효과를 제공한다. 태양광 독성 자극 테스트3와 1차 피부 저자극 테스트4를 마쳐 아이들이 안심하고 사용할 수 있다.

유한킴벌리 '그린핑거 포차코 선케어 4종' [사진=유한킴벌리]

그린핑거의 스프레이 타입 데뷔작인 '야외놀이 쿨링 선스프레이'는 외부 자극에 의한 장벽 손상, 미세먼지, 적외선, 자외선(UVB·UVA)을 차단하는 5중 쉴드 시스템을 기반으로 피부를 보호한다. '데일리&물놀이 선스틱'은 2in1 용기를 도입해 상황별 목적에 따라 간편하게 사용할 수 있다.

선쿠션은 둥근 곡선을 가진 소프트 입자를 적용해 보송한 사용감을 제공한다. 선팩트는 물 세안만으로 피부 잔여물이 99% 세정되는 이지워셔블6 테스트를 완료해 세안 부담을 줄였다.

그린핑거 담당자는 "지난 시나모롤 선쿠션 흥행에 이어, 아이들이 친숙한 캐릭터를 통해 건강한 피부 관리 습관을 익히는 데 도움을 주고자 포차코 에디션을 기획했다"며 "앞으로도 여린 피부에 맞춘 순한 성분 원칙을 고수하면서도 아이 스스로 쉽게 바를 수 있는 맞춤형 제품을 선보이기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

stpoemseok@newspim.com