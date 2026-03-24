경기문화재단 경기상상캠퍼스 '숲숲학교' 교육 협력 단체 공개 모집

경기상상캠퍼스의 숲과 공간 활용 자연·예술·인문을 연결하는 문화예술교육 프로그램

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단 경기상상캠퍼스는 다음달 3일까지 2026 경기상상캠퍼스 '숲숲학교' 교육 협력단체를 공개 모집한다고 24일 밝혔다.

공모 포스터. [사진=경기문화재단]

'숲숲학교'는 경기상상캠퍼스의 숲과 공간을 활용해 자연·예술·인문을 연결하는 문화예술교육 프로그램으로, 실험·사유·탐구를 기반으로 한 경험 중심 교육을 운영하는 대표 교육 브랜드 사업이다.

이번 공모는 숲숲학교 교육 프로그램을 운영할 협력단체를 모집하기 위해 추진되며 경기도 소재의 문화예술교육 기획·운영 역량을 갖춘 전문 단체를 대상으로 한다. 선정된 단체는 5월부터 11월까지 프로그램을 운영하게 된다.

공모는 '학기중 교육'과 '여름방학 심화교육' 두 분야로 나뉘어 진행되며, 두 분야 간 중복 지원은 불가하다. '학기중 교육'은 주제별 2개 단체 내외를 선발하며 단체당 800~900만 원을 지원한다.

'여름방학 심화교육'은 '학습–실험–성과' 구조의 프로젝트형 프로그램으로 운영된다. 1개 단체를 선발해 최대 400만 원을 지원한다. 접수는 국가문화예술지원시스템(NCAS)을 통한 온라인 접수로 진행되며 서류 및 인터뷰 심의를 거쳐 최종 단체를 선정할 예정이다.

참가 자격은 문화예술교육 사업을 기획·운영할 수 있는 경기도 소재의 예술교육 단체로 최근 3년 이내 활동 실적을 증명할 수 있어야 한다. 자세한 내용은 경기문화재단과 경기상상캠퍼스 누리집에서 확인할 수 있다.

경기상상캠퍼스 관계자는 "이번 공모는 학기중 교육과 여름방학 심화교육으로 운영 구조를 구분해 다양한 단체의 참여 기회를 확대하고, 숲을 매개로 한 교육 주제를 확장하고자 했다"며 "단순 체험 중심 프로그램을 넘어 삶과 연결되는 창작·실험형 교육 콘텐츠를 발굴할 계획"이라고 전했다.

ssamdory75@newspim.com