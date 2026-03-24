박명수·김대호·최다니엘·이무진, '위대한 가이드' 시즌3로 컴백

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '위대한 가이드'가 시즌3로 돌아온다.

MBC에브리원 '위대한 가이드'는 한국 거주 N년차 대한외국인이 가이드가 되어 모국을 방문하는 여행자들에게 현지인만이 아는 스팟들을 알려주는 여행 리얼리티 프로그램이다. 2023년 10월 파일럿 방송을 시작으로 매 시즌 시청자들의 꾸준한 사랑을 받는 MBC에브리원 대표 인기 콘텐츠이다. 특히 지난 2025년 10월 방송된 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'는 여행 메이트로 활약한 김대호와 최다니엘이 가이드로 나서며 색다른 재미를 선사, 프로그램의 확장성을 입증했다는 호평을 이끌었다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '위대한 가이드' MC. [사진=각 소속사] 2026.03.24 moonddo00@newspim.com

이에 많은 시청자들이 애타는 마음으로 '위대한 가이드'의 컴백을 기다리고 있다. 이런 가운데 24일, '위대한 가이드3' 제작 확정 소식이 전해졌다.

'위대한 가이드3'를 위해 앞선 시즌들에서 최강의 케미를 자랑했던 형제들이 여행 메이트로 뭉쳤다. 그 주인공은 바로 예능 고수 맏형 박명수, 예능인과 자연인의 경계를 넘나드는 김대호, 상상초월 캐릭터로 웃음을 주는 최다니엘, 똑 소리나는 매력으로 형들은 물론 시청자 마음까지 사로잡은 최강 막내 이무진이다. 이름만 들어도 벌써부터 웃음이 빵빵 터지는 '위대한 가이드' 형제들의 재회인 것.

이와 함께 '위대한 가이드3' 제작진은 야심 차게 준비한 첫 여행지 '에티오피아'도 공개했다. 아프리카에서 가장 많은 유네스코 세계문화유산을 가진 커피의 고향 '에티오피아'는 대자연의 위대함, 역사적 유산, 다양한 문화를 경험할 수 있는 여행자들에게는 아프리카의 숨은 보석으로 꼽히는 곳이다. 시청자가 쉽게 여행을 떠날 수 없는 곳을 보여주며 극강의 대리만족을 선사하는 '위대한 가이드'만의 전략이 이번에도 제대로 통할 것으로 기대된다.

이와 관련 '위대한 가이드3' 제작진은 "박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진과 함께 세 번째 시즌으로 돌아오게 됐다. 첫 여행지 에티오피아를 시작으로 그동안 볼 수 없었던 새로운 매력의 여행지를 소개해 드릴 생각에 설렌다. 다시 뭉친 '위대한 가이드' 형제들의 케미도 이전보다 더 강력해졌다. 시청자 여러분들의 많은 관심과 기대 부탁드린다"라고 전했다.

MBC에브리원 '위대한 가이드3'는 2026년 상반기 방송 예정이다.

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