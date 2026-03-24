상가 투자, '안정성' 우선…'디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리 상가' 분양 진행

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 상가 분양이나 투자를 처음 시도하는 수요자는 매입 시 수익성보다 안정성을 우선적으로 고려할 필요가 있다. 초기 단계에서 고수익을 추구하기보다 리스크를 최소화하며 운영 경험을 축적하는 전략이 바람직하다는 분석이다. 특히, 대규모 투자보다 소규모 점포를 통해 운영 노하우를 확보하고, 이후 시장 상황에 따라 자산 포트폴리오를 확장하는 방식이 상대적으로 안정적인 접근으로 평가된다.

상가 유형 가운데 입문 단계 수요자에게는 단지 내 상가가 대안으로 제시된다. 단지 내 상가는 입주민과 종사자 등 고정 수요층이 형성되어 있어 외부 변수에 따른 매출 변동성이 상대적으로 낮은 구조를 갖는다.

반면, 중심상업지역 상가는 유동 인구를 기반으로 높은 수익을 기대할 수 있으나, 경기 변화에 민감하고 임대료 및 유지비 부담이 커 투자 리스크가 상대적으로 높다는 점이 지적된다.

전문가들은 상가 투자 시 '수요 대비 공급의 희소성'을 주요 판단 기준으로 제시한다. 단지 내 상가라도 점포 비중이 과도할 경우 내부 경쟁이 발생할 수 있어, 배후 수요 규모와 함께 전체 연면적 대비 상업시설 비율을 확인해야 한다는 설명이다.

한 업계 관계자는 "기획 단계에서 상업시설 비중을 고려한 단지 내 상가는 상대적으로 안정성을 확보할 수 있다"면서 "연면적 대비 공급 비중을 확인한 후 투자에 나서는 것이 중요하다"고 말했다.

이러한 조건을 고려할 때, 경기 안양 평촌 권역에서 분양 중인 '디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리 상가'가 사례로 언급된다. 해당 상가는 전체 연면적 약 3만 평 대비 상업시설 비율이 약 3% 수준이며, 공급 물량은 19개 호실로 제한됐다. 전 호실이 지상 1층에 배치되어 접근성과 가시성을 확보한 점도 특징이다.

입지 측면에서는 지하철 1·4호선 금정역 인근에 위치해 있으며, 향후 GTX-C 노선과 동탄~인덕원선 개통이 예정되어 있어 교통 여건 개선이 예상된다. 이에 따라 기존 업무 수요와 인근 주거 수요, 향후 광역 유동 인구 유입 가능성이 제기된다.

금융 지원 조건으로는 계약금 무이자 대출, 이자 지원, 입주 지원 혜택 등이 제공되어 초기 자금 부담을 낮춘 구조다.

분양 물량이 제한적인 만큼, 투자자는 세부 조건과 상권 환경 등을 종합적으로 검토한 후 의사 결정을 할 필요가 있다. 자세한 분양 정보는 공식 홈페이지 및 홍보관을 통해 확인할 수 있다.

[이미지=평촌 '디지털 엠파이어]

whitss@newspim.com