비드콘, 2026 뷰티 크리에이터 헤드라이너 1차 공개

북미 메가 크리에이터 3인 확정, 한국•미국 크리에이터 K뷰티 제품 시연 및 콘텐츠 제작

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 비드콘(VidCon)이 오는 6월 미국 로스앤젤레스(LA)에서 개최되는 '비드콘 2026'의 뷰티 헤드라이너 1차 명단을 공개했다. 이번에 확정된 크리에이터는 Emmy Combs, Doris Jocelyn, Brianda Deyanara 3인으로, 합산 구독자는 약 1억 2,500만 명 규모다.

[이미지=비드콘]

비드콘 15년 역사상 처음으로 K뷰티 공식 파트너로 선정된 뷰티 크리에이터 IP 솔루션 기업 디퍼런트밀리언즈㈜(이하 디밀)는 행사 기간인 6월 25일부터 27일까지 LA 애너하임 컨벤션 센터 메인 입구 인근에 약 300평 규모의 K뷰티 전용관 '밀리언즈 서울(Millions Seoul)'을 운영한다.

이번에 공개된 3인은 북미 뷰티 시장에서 영향력을 보유한 크리에이터들이다. Emmy Combs는 전신 탈모증 경험을 바탕으로 '한계가 없는 아름다움'을 주제로 활동하며 틱톡 기반 콘텐츠로 Z세대 팬층을 확보하고 있다. Doris Jocelyn은 메이크업 변신 챌린지 형식의 콘텐츠를 통해 언어 장벽 없이 제품 효능을 전달하며 글로벌 도달력을 확대해왔다. Brianda Deyanara는 라이프스타일과 뷰티를 결합한 콘텐츠로 브랜드 신뢰도 형성에 기여하는 크리에이터로 평가된다. 이들은 행사 기간 '밀리언즈 서울'을 방문해 K뷰티 제품을 체험하고 관련 콘텐츠를 제작·발행할 예정이다.

'밀리언즈 서울'은 '한옥 뷰티 스페이스(Hanok Beauty Space)'를 콘셉트로 구성된다. 전통 한옥 구조를 활용한 공간 내에 국내 K뷰티 브랜드 30여 개 부스를 배치하고, 한국과 미국 크리에이터가 참여하는 체험 및 네트워킹 프로그램을 운영할 계획이다.

미국 뷰티 시장에서 K뷰티 점유율은 약 5% 수준이다. 10년 전 1% 미만에서 2024~2025년 기준 전년 대비 37% 성장하며 약 20억 달러 규모로 확대됐으며, 2030년까지 연평균 8~10% 성장이 전망된다. 소비자가 제품을 접하는 경로가 유통 채널 중심에서 크리에이터 콘텐츠 중심으로 변화한 점도 주요 배경으로 꼽힌다. 이번 비드콘 2026은 약 950명의 크리에이터 네트워크를 보유한 디밀이 미국 시장 진출을 위해 마련한 첫 오프라인 거점이다.

이헌주 디밀 대표는 "이번 라인업 확정은 K뷰티가 북미 시장에서 틱톡 중심 마케팅을 넘어 메인스트림으로 확장되는 계기가 될 것"이라며 "크리에이터 네트워크 기반 콘텐츠와 커머스 인프라를 통해 국내 브랜드의 현지 안착을 지원할 계획"이라고 밝혔다.

디밀은 2019년 뷰티 MCN 기업으로 출발해 현재 크리에이터 IP 기반 솔루션을 제공하고 있다. 약 950명의 국내 뷰티 크리에이터 네트워크를 보유하고 있으며, 크리에이터와 공동 운영하는 '밀리언즈 셀렉트샵'은 회원 30만 명 규모다. 2020년 현대홈쇼핑과 아모레퍼시픽으로부터 150억 원 투자를 유치했으며, 설립 이후 6년간 매출 1,400% 성장을 기록했다. 2026년 비드콘 K뷰티 공식 파트너로 선정돼 LA 애너하임에서 '밀리언즈 서울'을 운영할 예정이다.

whitss@newspim.com