민주당 경남도당, 2차 기초단체장 4곳 단수공천 확정

후보 경쟁력 강화 전략 병행

경남 균형발전 인재 선택 기회

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 경남도당은 하동·거창·산청·함안군수 후보를 단수공천했다.

민주당 경남도당은 24일 경남도당 민주홀에서 기자회견을 열고 "하동군 제윤경, 거창군 최창열, 산청군 최호림, 함안군 정금효 등 4곳을 단수공천 지역으로 결정했다"고 밝혔다.

더불어민주당 경남도당이 24일 오전 경남도당 민주홀에서 2차 기초단체장 공천심사 결과를 발표하고 있다.[사진=더불어민주당 경남도당] 2026.03.24

조재욱 도당 공직후보자추천관리위원장은 "경남은 더 이상 민주당의 험지가 아니라 보수세력과 당당히 경쟁할 전략 지역"이라며 "지역별 전략적 단수공천과 공정한 경선을 병행해 경쟁력 있는 후보를 세워가겠다"고 말했다.

그러면서 "도지사 후보를 중심으로 기초단체장과 광역·기초의원까지 아우르는 선거 체제를 구축하겠다"며 "원칙 있는 공천과 책임 있는 정치로 도민의 평가를 받겠다"고 강조했다.

하귀남 도당 선거관리위원장은 경선 지역과 일정도 공개했다. 창원·진주·사천·밀양·김해·남해·함양 등 7개 지역은 다음달 4일과 5일 경선을 진행한다. 첫날에는 권리당원과 일반국민을 대상으로 강제 ARS 투표를, 다음날에는 권리당원을 대상으로 자발적 ARS 투표를 실시한다. 반영 비율은 각각 50%다.

경선 후보가 3명 이상인 지역은 과반 득표자가 없을 경우 2차 결선투표를 치른다. 결선은 4월 11~12일 진행된다. 양산시는 후보자가 8명으로 예비경선·본경선·결선투표의 3단계 절차로 진행되며 예비경선은 권리당원 100% 투표로 치러진다. 본경선에는 상위 4명이 진출한다.

허성무 도당위원장은 "이번 지방선거는 민생을 회복하고 경남의 균형발전을 이끌어갈 인재를 선택하는 선거"라며 "김경수 도지사 후보를 중심으로 경남 전 지역에서 경쟁력 있는 후보를 세워 반드시 승리하겠다"고 목소리를 높였다.

news2349@newspim.com