박형준 부산시장 "글로벌허브도시 특별법 법안소위 통과…부산 시민의 승리"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 부산시장은 '부산글로벌허브도시 특별법'이 24일 행정안전위원회 법안소위를 통과한 것과 관련해 더불어민주당에 이번 회기에 통과시킬 것을 촉구했다.

박형준 부산시장은 이날 입장문을 통해 "부산 발전 특별법인 '부산 글로벌허브도시 특별법'이 오늘 드디어 국회 행안위 법안소위에 정식안건으로 상정돼 심사하게 됐다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 박형준 부산시장이 23일 오전 서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 부산 글로벌허브도시 조성에 관한 특별법안(부산특별법) 제정을 촉구하며 삭발한 뒤 발언하고 있다. 2026.03.23 mironj19@newspim.com

그러면서 "법안이 발의된 지 2년, 그것도 제가 어제 국회에서 삭발까지 결행하고서야 마침내 부산 시민의 염원이 결실을 맺을 수 있게 됐다"며 "만시지탄이지만 다행스러운 일이 아닐 수 없다"고 강조했다.

이어 "부산 시민의 승리"라며 "국회를 장악한 민주당의 몽니와 비협조로 부산발전이 발목 잡혔던 2년이란 시간을 생각하면 안타깝기 그지없다"고 토로했다.

또 "더 이상 희망 고문은 용납될 수 없다. 민주당은 이번 회기에 반드시 부산글로벌허브도시 특별법을 통과시켜야 한다"면서 "그것만이 민주당이 부산 시민에 대해 최소한의 예의를 지키는 일이 될 것"이라고 날을 세웠다.

앞서 박형준 부산시장은 지난 23일 국회에서 머리를 밀며 '부산 글로벌 허브도시 조성에 관한 특별법(부산발전특별법)'의 조속한 국회 통과를 요구한 바 있다.

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