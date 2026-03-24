강삼영 강원교육감 예비후보 "30분 이내 무상통학 실현"

'바로30 버스' 공약 발표…직영버스 재설계·천원택시 확대·DRT 도입

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강삼영 강원특별자치도 교육감 예비후보가 네 번째 공약으로 '바로30 버스'를 발표하고, 강원도 전 지역에서 30분 이내 무상통학 환경을 구축하겠다고 24일 밝혔다.

강삼영 강원교육감 예비후보가 '무상통학' 공약을 발표하고 있다.[사진=강삼영 선거사무소] 2026.03.24 onemoregive@newspim.com

'바로30 버스'는 비용 부담 없이 집에서 학교까지 30분 이내에 등·하교 수단을 제공하는 시스템이다. 강 예비후보는 강원의 많은 학생이 여전히 장시간 통학에 시달리고 있다고 지적했다.

도시 지역에서는 신도시 확장으로 통학 시간이 1시간을 넘기기도 하고 군 단위 지역에서는 대중교통 부족으로 이른 등교와 늦은 귀가가 반복되고 있다는 설명이다.

구체적으로는 교육청 직영버스 체계를 재설계하고 운수회사·지자체와 협력해 노선을 추가 개설한다. 읍면 지역 소규모 학교 학생에게는 '천원의 택시' 정책을 확대 적용한다. 궁극적으로 BIS(버스정보시스템)와 DRT(수요응답형교통)를 도입해 학생 맞춤형 무상통학 시스템을 실현한다는 계획이다.

강 예비후보는 "무상통학은 무상급식·무상교복에 이어 교육복지와 교육격차 해소에 또 다른 큰 획이 될 것"이라며 "유·초·중·고 학생들이 교통비 걱정 없이 안전하고 편리하게 통학할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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