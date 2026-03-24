에스엘에너지, 친환경 연료 사업 확대 본격화

인적분할 후 첫 해 682억 매출·투명경영 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 친환경 에너지 전문기업 에스엘에너지가 지난해 3월 인적분할 이후 첫 사업연도에서 견조한 실적을 달성하고 친환경 에너지 사업 확대를 본격화한다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 2025년 3월 인적분할을 통해 신설된 후 짧은 사업 기간에도 매출액 약 682억 원, 당기순이익 약 3.8억 원을 기록했다. 주력 제품인 중유(B-C)는 고효율 및 저공해 특성을 갖춘 친환경 연료유로 시장의 신뢰를 얻고 있으며, B-C유 생산 가동률 96.37%를 기록하며 생산 효율성을 입증했다. 또한 LG화학의 부생연료유 2호 공식 1차 공급자로서 안정적인 매출 구조를 확보하고 있다.

특히 에스엘에너지는 2024년 동종 업계 최초로 국제 친환경 제품 인증인 'ISCC PLUS(국제지속가능성탄소인증)'를 획득하며 친환경 연료 기업으로서 입지를 공고히 했다. ISCC PLUS는 원료부터 공정, 최종 제품에 이르기까지 전 과정에서 엄격한 지속가능성과 탄소 저감 기준을 충족해야만 받을 수 있는 권위 있는 국제 인증이다. 회사는 석유화학 부산물인 PFO를 활용한 자원순환 제품의 가치를 인정받았으며, 이를 통해 글로벌 고객사의 까다로운 ESG(환경·사회·지배구조) 요구조건에 부응하는 고부가가치 제품 공급이 가능해졌다.

에스엘에너지 로고. [로고=에스엘에너지]

회사는 미래 성장 동력으로 친환경 재생에너지 사업에 역량을 집중하고 있다. 2025년 하반기부터 제주 지역 발전소에 바이오중유 공급을 본격화했으며, 이는 정부의 신재생에너지 공급의무화제도(RPS) 및 탄소중립 정책과 맞물려 높은 시너지 효과를 낼 것으로 기대된다. 에스엘에너지는 자체 정제 설비와 체계적인 품질관리 시스템을 구축 완료했으며, 향후 고부가가치 산업인 바이오 에너지 시장에서 점유율을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

에스엘에너지는 오는 3월 27일 예정된 제1기 정기주주총회에서 재생에너지 관련 사업목적 추가 및 주주 권리 행사를 명확히 하고 주주총회 절차를 개선하는 정관 변경을 추진한다. 이는 주주의 권익을 보호하여 시장의 신뢰를 회복하려는 온성준 회장의 '투명 경영' 일환이다. 회사는 온성준 회장이 강조해 온 준법감시 및 회계 투명성 강화 방침을 바탕으로 이사회 중심의 투명 경영을 실천하고 주주들과의 소통을 강화할 방침이다.

온성준 회장은 "여수 산단의 독자적인 정제 기술력을 바탕으로 기존 연료유 시장의 우위를 지키는 동시에 바이오중유 등 친환경 에너지 사업의 비중을 높여갈 것"이라며 "책임경영을 통해 경영 안정성을 확보하면서 바이오중유 등 친환경 에너지 사업의 가시적인 성과를 주주들과 공유하고 기업 가치를 극대화하는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

한편 에스엘에너지는 전남 여수 산업단지에 본사를 두고 있으며, 환경 오염물질 배출을 줄인 친환경 연료 공급을 통해 ESG 경영 흐름에 발맞추고 있다.

nylee54@newspim.com