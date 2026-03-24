이남호 전북교육감 예비후보 후원회 출범

전주 평화동 사무실 개소·23일 공식 활동 돌입

기업·교육·정계 인사 집결·화합 정치 메시지 부각

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 이남호 전북교육감 예비후보가 후원회 출범과 함께 지지 기반 확대에 나섰다.

24일 이남호 예비후보 측에 따르면 후원회는 지난 23일 전주시 평화동 사무실에서 개소식을 열고 공식 활동에 돌입했다.

이남호 교육감 예비후보 후원회 개소식[사진=이남호 선거캠프] 2026.03.24 lbs0964@newspim.com

후원회장은 지역 경제계를 대표하는 김병진 전일목재산업 대표이자 중소기업중앙회 전북중소기업회장이 맡았다.

이날 행사에는 김병진 후원회장을 비롯해 지역 기업인과 교육계, 정계 인사들이 대거 참석해 성황을 이뤘다. 특히 유성동 예비후보도 참석해 경쟁을 넘어 전북 교육 발전을 위한 협력 의지를 밝히며 '화합의 정치'를 강조해 눈길을 끌었다.

김병진 후원회장은 "교육과 산업이 함께 가야 전북의 소멸 위기를 극복할 수 있다"며 "AI·로봇 기반 미래 교육이 지역 경제 활성화로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

유성동 예비후보는 "이남호 예비후보의 리더십이 전북 교육 발전에 기여하길 기대한다"며 "아이들이 지역을 떠나지 않고도 꿈을 실현할 수 있는 환경 조성에 함께 힘쓰자"고 밝혔다.

이남호 예비후보는 "학교 유지 중심을 넘어 교육이 지역을 살리는 구조적 전환이 필요하다"며 "교육과 산업, 지역이 동반 성장하는 전북형 교육 모델을 구축하겠다"고 강조했다.

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