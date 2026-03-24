김기문 중기중앙회장, 여당 핵심 인사들과 중동사태 대응 논의

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 중소기업중앙회(중기중앙회)는 이날 오전 여의도 중소기업중앙회에서 더불어민주당과 함께 '중동상황 대응을 위한 중소기업 간담회'를 개최했다고 24일 밝혔다.
이 자리에는 더불어민주당 정청래 당대표, 한정애 정책위의장, 강준현 수석대변인, 김영환 당대표 정무실장, 안도걸 중동사태 경제 대응 TF(태스크포스) 간사가 참석했다. 중소기업계에서는 중소기업중앙회 김기문 회장, 배조웅 수석부회장 그리고 의료기기, 식품, 플라스틱, 알루미늄, 물류 등 중동사태와 관련 있는 중소기업 업종별 대표자 등 15여 명이 참석했다.
김기문 회장은 "최근 우리 경제가 중동사태로 인해 산업현장에 위기감이 고조되고 있는데, 수출기업은 거래 불확실성과 물류 비용이 증가하고, 이마저도 구하기 힘든 상황이고, 국내 중소제조업은 원가 급등과 원부자재 조달 문제로 조업에 차질을 빚고 있다"며 "중동사태가 끝날 기미가 안 보이는데, 중소기업과 소상공인들이 현장에서 겪는 애로사항들이 해소될 수 있도록 국회에서도 함께 대안을 고민해주기 바란다"고 말했다.
중소기업계는 여당에 ▲정부 수출바우처 운영 개선 ▲수출 중소기업 물류비 지원 확대 ▲포워더 중소기업 지원 ▲석유유통시장 거래 구조 개선 ▲중동발 공급망 불안 대응 및 피해 중소기업 지원 ▲조달청 비축물자 운영 개선 및 공공조달 납품기업 부담 완화 등을 건의했다.
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