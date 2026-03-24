안산도시공사 '거주자우선주차장 순환배정' 내달 1일부터 접수

"홈페이지 개선 통해 시민들이 보다 편리하게 거주자우선주차 서비스 이용"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산도시공사는 거주자우선주차장 운영 서비스를 전면 개편, 내달 1일부터 한 달간 '2026년 순환배정' 신청을 접수한다고 24일 밝혔다.

새롭게 단장한 안산시 거주자우선주차장 누리집. [사진=안산도시공사]

공사에 따르면 우선 거주자우선주차 누리집을 새롭게 단장해 이용 편의를 대폭 높였다. 특히 PC와 모바일 등 접속기기에 관계없이 최적화된 화면을 제공하는 '반응형 웹' 기술을 적용하는 등 사용자 중심의 디지털 환경을 구축했다.

또 오는 7월부터는 종이 고지서 대신 '카카오 알림톡' 안내와 온라인 결제 시스템을 도입해 모바일 이용 환경을 한층 강화한다. 이밖에도 ▲부정주차 단속 조회 ▲방문주차 예약기능 등을 추가해 주차 관련 정보를 원스톱으로 확인할 수 있도록 했다.

이번 순환배정 대상은 총 1601면으로, 이용 기간은 오는 7월 1일부터 내년 6월 30일까지다. 지역별로는 ▲부곡동 681면 ▲수암동 348면 ▲월피동 345면 ▲성포동 156면 ▲월피한양 71면이며, 자체 배점 기준에 따른 고득점자 순으로 최종 대상자를 선정한다.

신청은 안산시거주자우선주차 누리집에서 온라인으로 진행되며, 심의 및 요금납부 등 행정절차를 거쳐 오는 6월 중 최종 배정을 완료할 계획이다.

김남혁 안산도시공사 주차운영부장은 "이번 홈페이지 개선을 통해 시민들이 보다 편리하게 거주자우선주차 서비스를 이용할 수 있는 기반을 마련했다"라며, "앞으로도 시민 이용 편의를 높이고 공정한 주차 서비스 운영을 위해 지속적으로 제도를 개선해 나가겠다"고 말했다.

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