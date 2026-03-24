G마켓, G락페 캠페인으로 아태 광고제 '애드페스트' 은상

'스파이크스 아시아' 이어 아태 광고제 2곳 연속 수상

올해의 광고상 등 국내 6개 광고제서 9개 부문 수상

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = G마켓은 지난 21일(현지시간) 태국 파타야 로열 클리프 호텔 피치홀에서 열린 '애드페스트(ADFEST) 2026' 시상식에서 크리에이티브 전략 부문 은상을 받았다고 24일 밝혔다.

이번 수상은 지난 12일 싱가포르에서 열린 '2026 스파이크스 아시아' 뮤직 부문 동상 수상에 이은 성과다. G마켓은 아시아·태평양 지역 대표 광고제 두 곳에서 연이어 수상하며 브랜드 광고 캠페인의 완성도와 영향력을 동시에 인정받았다.

이나영 G마켓 브랜드마케팅 매니저(왼쪽에서 두 번째)가 지난 21일(현지시간) 태국 파타야 로열 클리프 호텔 피치홀에서 열린 '애드페스트 2026' 시상식에서 은상 수상 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=G마켓]

애드페스트는 아시아·태평양 지역을 대표하는 광고 시상식으로, 올해는 'Human+'를 주제로 총 56명의 심사위원이 1405개 출품작을 심사했다.

수상작인 'G락페(G마켓 질러락 페스티벌)' 캠페인은 '쇼핑을 페스티벌처럼 즐긴다'는 콘셉트로 기획됐다. 특히 유명 아티스트의 대표곡 가사를 쇼핑 카테고리와 결합한 마케팅 기법이 높은 평가를 받았다. 광고는 지난해 9월부터 올해 1월까지 5개월간 총 36편의 시리즈를 선보였으며, 유튜브 누적 조회수는 2억1000만 회를 기록했다.

캠페인은 실제 매출 성과로도 이어지며 기획 의도를 효과적으로 구현했다. 광고 속 상품은 전월 대비 매출 최대 2.6배, 판매수량 최대 3.3배가 증가하는 등 실질적인 구매 전환 효과를 보였다. 한돈, 한우, 꽃게 등 신선/가공식품 군을 중심으로 인기를 끌었다.

한편 G마켓 'G락페' 캠페인은 '제33회 올해의 광고상' 통합미디어캠페인 부문 대상 및 TV 광고 최우수상을 비롯해 '앤어워드' 한국방송광고진흥공사장상, '서울영상광고제' 그랑프리, '대한민국 디지털 광고대상' 금상 등 총 6개 광고제에서 9개 부문을 수상하며 국내 주요 광고제도 휩쓸었다.

G마켓 관계자는 "이번 G락페 광고 캠페인은 전 연령층을 대상으로 G마켓을 '유쾌하고 생동감 있는' 브랜드로 재구성하기 위해 기획한 결과물"이라며 "국내외 유수의 브랜드 광고들 사이에서 G락페 캠페인이 글로벌 광고제 크리에이티브 전략 부문에서 수상한 것은 매우 의미 있는 성과"라고 말했다.

shl22@newspim.com