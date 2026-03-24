"물량은 2배, 가격은 반값" 롯데마트, 창립 28주년 '메가통큰' 연다

오는 26일부터 다음달 8일까지 행사 열어

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데마트가 창립 28주년을 맞아 오는 26일부터 다음달 8일까지 2주 간 상반기 최대 규모 행사 '메가통큰'을 진행한다고 24일 밝혔다.

'메가통큰'은 롯데마트의 상징인 통큰 브랜드에 압도적인 규모를 뜻하는 메가를 결합한 명칭으로, 마트·슈퍼·맥스·제타 등 전 채널 역량을 집약해 연중 최저가 수준 혜택을 제공한다.

서울시 송파구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 잠실점에서 직원들이 창립 28주년 '메가통큰' 행사의 주요 상품을 홍보하고 있다. 고유가 및 고물가 상황을 고려해, 이번 '메가통큰' 행사는 지난 창립 행사보다 물량을 2배 이상 확대했으며, 수요가 높은 필수 품목을 최대 60% 할인 판매한다. [사진=롯데마트 제공] nrd@newspim.com

이번 메가통큰은 인기 먹거리를 중심으로 최대 60% 할인 혜택을 선사하는 연중 최대 규모 행사다. 고유가·고물가 상황을 고려해, 지난 창립 행사보다 물량을 2배 이상 확대했으며, 신선식품부터 가정간편식(HMR), 가공식품까지 수요가 높은 필수 품목을 엄선해 고객 장바구니 부담을 낮추는 데 주력했다.

최근 고병원성 조류인플루엔자(AI) 등의 영향으로 축산물과 계란 물가 지수가 전년 대비 각각 6%, 6.7% 상승하며 장바구니 부담이 커지고 있다. 이에 롯데마트는 한우와 계란 등 일상 먹거리 중심으로 연중 최저가 수준의 물량을 전면 배치했다.

행사 1주차(이달 26일~4월 1일까지)에는 한우 전 품목을 행사카드 결제 시 50% 할인한다. 롯데마트와 슈퍼의 통합 소싱 역량을 활용해 4개월 전부터 약 2500마리분의 물량을 확보했으며, 이는 지난 창립 행사 대비 30% 늘린 규모다.

행사 첫날인 오는 26일에는 '1등급 한우 국거리·불고기(각100g·냉장)'를 최대 60% 할인된 가격에 단 하루만 선보인다. 아울러 외식물가 완화를 위해 대표 인기 상품인 '큰 치킨(1팩·국내산)'을 행사카드 결제 시 정상가의 절반인 7495원에 내놓는다.

필수 신선 먹거리인 '행복생생란(대란·30입·국산)'은 오는 26일부터 29일까지 카드 할인과 함께 2판 구매 시 판당 5990원에 판매한다. 최근 시중가가 한 판에 7000원을 웃도는 상황에서 현저히 낮은 가격으로, 롯데마트는 이번 행사를 위해 평소보다 2배 이상의 물량을 사전 확보했다.

유가 상승 여파로 수입 상품 가격이 오르는 가운데, 롯데마트는 활 대게와 연어를 행사 1주차 동안 반값에 선보인다.

박상욱 롯데마트·슈퍼 전략마케팅부문장은 "창립 28주년을 맞아 고물가로 어려움을 겪는 고객들에게 실질적인 도움을 드리고자 롯데마트의 그로서리 역량을 총동원해 메가통큰을 기획했다"며 "일 년에 단 두 번뿐인 행사인 만큼, 많은 고객이 방문해 상반기 최대 규모의 혜택을 누리길 바란다"고 말했다.

nrd@newspim.com