롯데마트, 印尼 마타람점 리뉴얼 후 매출 60% 늘고 고객 4배 '껑충'

먹거리 면적 90% 확대... 'K밀솔루션' 리뉴얼 후 누적 방문객 5만명 돌파

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데마트 인도네시아 마타람점이 도매와 소매의 강점을 결합한 '하이브리드 매장'으로 재단장한 후 매출과 고객 수 모두 증가했다.

롯데마트는 지난해 8월 선보인 1호 '하이브리드 매장' 발리점은 올해 2월까지 누적 매출과 고객 수가 각각 43%, 241% 증가했다고 10일 밝혔다.

롯데마트 인도네시아 마타람점 소매 부문에 고객들이 몰리고 있다. 마타람점의 소매 부문은 재단장 후 한달 간 매출과 방문객이 각각 159%, 289% 증가했다. [사진=롯데마트 제공] nrd@newspim.com

이어 재단장한 마타람점 역시 매출과 고객 수 모두 동반 상승하며 '하이브리드 매장'의 경쟁력을 입증했다. 이러한 성공 사례에 기반해, 롯데마트는 현지 소비자들의 장보기 수요와 K푸드 열풍에 맞춰, 하이브리드 매장 확대를 통한 현지 시장 공략을 가속화할 방침이다.

1만2000여개 섬으로 이루어진 인도네시아는 물류 인프라 제약으로 소규모 소매상 중심의 도매 유통 구조가 자리잡고 있다. 기존 도매점은 호레카(HORECA, 호텔·레스토랑·카페) 사업자와 소매상을 대상으로 대용량 상품 중심으로 운영해, 일반 소비자에게는 상품 선택의 폭이 상대적으로 좁았다. 이에 롯데마트는 사업자 고객 중심의 도매 매장에 일반 소비자를 위한 소매 매장 콘텐츠를 녹여낸 '하이브리드 매장'을 적극 도입하고 있다.

인도네시아 두 번째 하이브리드 매장인 롯데마트 마타람점은 지난 2월 5일(목) 리뉴얼 오픈 이후 한달 간(2월 5일~3월 6일) 누적 매출이 리뉴얼 이전 같은 기간보다 60% 증가했으며, 고객 수는 약 4배 늘었다.

이번 성과는 상권 분석에 기반한 '타겟 최적화' 전략이 적중했기 때문이다. 마타람 지역은 인도네시아 휴양지인 롬복섬에 위치해 있지만 해외 관광객보다는 현지 실거주민의 생활권이 형성된 곳이다. 이에 롯데마트 마타람점을 일반 소비자까지 아우르는 소매 강화형 '하이브리드 매장'으로 개편하고, 먹거리 면적을 63%에서 90%까지 확대해 K푸드 중심의 그로서리 전문성을 확보했다.

기존 1400평 규모의 도매 매장을 일반 소비자를 위한 1000평의 그로서리 전문 매장과 400평 규모의 도매 매장으로 재구성했다. 특히 K푸드 중심의 'K밀솔루션(K-Meal Solution)'을 새롭게 도입해 고객 체류 경험을 확대하고, 신선식품 매장 면적을 넓혀 쇼핑 편의성을 높였다.

롯데마트 인도네시아 마타람점 입구 전면에 배치한 'K밀솔루션(K-Meal Solution)에 고객들이 몰리고 있다. K밀솔루션은 K푸드, 카페, 베이커리 등을 전면 배치해 접근성을 높인 결과, 오픈 한 달 만에 누적 방문객 5만 명을 돌파했다. [사진=롯데마트 제공] nrd@newspim.com

두드러진 성과를 낸 곳은 K밀솔루션이다. 매장 입구에 K푸드, 카페, 베이커리 등을 전면 배치해 접근성을 높인 결과, 오픈 한 달 만에 누적 방문객 5만 명을 돌파했다. 230평의 K밀솔루션은 K푸드 즉석조리 식품 공간인 '요리하다 키친(Yorihada Kitchen)' 중심으로 '코페아 카페앤베이커리(Koffea Cafe&Bakery)'와 현지식 레스토랑 '솔라리아(Solaria)' 등 F&B 콘텐츠로 구성한 식문화 공간이다. 이는 도매와 소매 고객 모두의 체류 시간을 늘리는 집객 효과로 이어졌으며, 마타람점 방문객 2명 중 1명이 K밀솔루션을 이용하는 성과를 거뒀다.

실제로 김밥과 떡볶이, 닭강정 등 총 100여 개의 K푸드를 선보이는 '요리하다 키친'은 재단장 후 한달 간 누적 매출이 지난해 같은 기간의 즉석식품 매출보다 7배 증가했다. 김밥, 닭강정, 떡볶이 등 K푸드를 대표하는 상품들이 매출 성장세를 극대화했다. '코페아 카페앤베이커리'는 60여 종의 베이커리와 음료를 선보이며 고객들에게 편안한 휴식 공간을 제공한다. 특히 술 대신 커피와 차를 마시며 사교 활동을 즐기는 인도네시아 문화를 반영해, 매장 내 체류 시간을 늘리고 지역 주민들의 새로운 소통 거점으로 자리매김했다.

마타람점의 소매 부문은 재단장 후 한달 간 매출과 방문객이 각각 159%, 289% 증가했다. 롯데마트의 인도네시아 36개 도매 매장 중 마타람점의 신선 매출 비중이 가장 높은 데이터를 바탕으로 신선식품을 포함한 냉장·냉동 상품의 진열 면적을 기존보다 70% 확대한 것이 주효했다.

더불어 일반 소비자가 구매할 수 있는 가공·일상용품 전용 공간을 별도로 조성하고 취급 품목 수를 2배 확대해 고객 장보기 선택 폭을 넓혔다. 또한, 비효율적인 비식품 면적을 축소하고 회전율이 높은 상품 위주로 매장을 재편하는 한편, 주차장 확대와 현대적인 인테리어를 도입해 쾌적한 쇼핑 환경을 구축했다.

기존 핵심 고객인 도매 사업자들을 위해 400평 규모의 별도의 도매 공간을 구축했다. 기존 판매 데이터를 분석해, 판매량이 높은 핵심 상품군을 중심으로 압축해 선보였다. 이를 통해 도매 고객들에게 최저가 수준의 가격 경쟁력을 제공하는 것과 더불어 원하는 상품을 빠르게 구매할 수 있는 '원스톱 쇼핑' 환경으로 쇼핑 편의성을 극대화했다.

차우철 롯데마트·슈퍼 대표는 "발리점과 마타람점의 성공 모델을 더욱 진화시켜, 올해는 인도네시아 주요 도시 중심으로 하이브리드 매장을 적극적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

