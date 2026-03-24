LG 트롬 워시타워, 6년간 1분에 1대꼴 팔렸다…'300만대' 돌파

에너지 효율로 승부…주거 트렌드 적중

인공지능 기능 고도화…신제품 출격 예고

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG전자의 세탁·건조기 통합형 가전 '트롬 워시타워'가 출시 약 6년 만에 글로벌 누적 판매량 300만 대를 돌파했다. 지난해 말 300만 대를 기록한 데 이어, 최근 320만 대를 넘어서며 판매 가속도가 붙고 있는 것이다. 국내외 주거 트렌드 변화에 맞춘 공간 효율성과 차별화된 인공지능(AI) 기술력이 시장 안착의 핵심 요인으로 분석된다.

24일 LG전자에따르면, 트롬 워시타워가 2020년 4월 국내 출시 이후 전 세계 77개국으로 판매가 확대됐다. 국내에서는 지난해 4월 누적 판매 100만 대를 기록한 뒤 10개월 만에 120만 대를 넘어섰다. 이는 출시 이후 1분에 1대 이상 판매된 수치로, 유럽과 중남미 등 글로벌 시장에서도 에너지 효율과 편의성을 바탕으로 빠른 성장세를 보이고 있다.

LG전자 트롬 워시타워. [사진=LG전자]

제품은 세탁기와 건조기를 위아래로 결합해 기존 드럼 세탁기·건조기 적재 시보다 높이를 약 9cm 낮췄다. 건조기 도어 중심부 높이를 148.3cm로 설계해 사용 편의성을 높였으며, 이는 세탁·건조 공간이 좁아지는 주거 트렌드 변화를 겨냥한 결과다. 포브스(Forbes), 리뷰드닷컴 등 해외 주요 매체에서도 성능과 에너지 효율을 바탕으로 최고 제품에 선정된 바 있다.

기술력 측면에서는 모터와 인버터 등 하드웨어 제어 기술인 'AI 코어테크'가 핵심이다. 지난해에는 세탁량을 파악해 종료 시간을 알려주는 'AI 타임 센싱', 사용 패턴을 학습하는 'AI 시간 안내', 결과를 리뷰해주는 'AI 세탁 리포트' 등 AI 기능을 강화했다.

LG전자는 누적 판매 300만 대를 기념해 내달 국내외에서 캐시백 증정 및 구독요금 할인 등 다양한 이벤트를 진행한다. 또한 세제함 손잡이를 없앤 플랫 디자인 등 편의성을 강화한 신제품을 내달 새롭게 선보이며 복합형 세탁·건조기 시장 선도를 지속할 계획이다.

백승태 LG전자 HS사업본부장 부사장은 "LG전자만의 핵심 부품 기술력과 AI로 더 편리한 LG 워시타워로 더 많은 글로벌 고객들에게 새로운 의류관리 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

aykim@newspim.com