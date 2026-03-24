부산시, 시내버스 대형 캐리어 반입 시범사업 추진

85번 노선 캐리어 반입 기준 설정

운수종사자 교육 통한 서비스 개선

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 다음달 1일부터 6월30일까지 3개월간 외국인 관광객 400만 시대 대비와 시민 교통 편의 증진을 위해 전국 최초 시내버스 대형 캐리어 반입 시범사업을 추진한다고 24일 밝혔다.

사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

이번 사업은 최근 외국인 관광객 증가로 대형 캐리어 소지 승객의 시내버스 이용 수요가 늘었으나 현행 운송약관상 20인치 이하만 허용돼 불편이 지속된 데 따른 조치다.

외국인 관광객 이용이 많은 85번 노선(유한여객)을 대상으로 하며 영도·부산역·서면·전포동을 경유하는 노선 특성과 영도 지역의 높은 버스 의존도를 고려해 선정됐다.

반입 대상은 30인치 이하 여행용 캐리어로, 출퇴근 시간대(오전7~9시, 오후5~7시) 제외 비혼잡 시간대에 한정한다. 차량 혼잡 등 안전 문제 시 운수종사자 판단으로 제한되며 캐리어는 교통약자석 철제 구조물에 결착 보관하고 1인당 1개 원칙이다. 휠체어 이용객 등 교통약자 탑승 시 공간을 최우선 확보한다.

시는 운수종사자 사전 교육, 차량 내·외부 안내 스티커·방송으로 사업 내용을 알린다. 4월1일 현장 공개 시연회를 열어 반입·결착 방법을 선보인다. 사업 기간 민원·안전사고·이용 반응 모니터링과 QR 설문으로 의견 수렴한다.

별도 차량 구조 변경 없이 반입 기준과 안전관리 방안을 검증하는 전국 최초 사례로 결과를 바탕으로 제도 개선과 타 노선 확대를 검토한다. 85번 노선 흰여울문화마을 정류소 포토존 조성과 버스 래핑도 추진해 대중교통을 관광 콘텐츠로 육성한다.

황현철 교통혁신국장은 "외국인 관광객 증가에 맞춰 관광 친화 교통환경을 조성한다"며 "운영 결과를 분석해 편리한 서비스를 확대하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com