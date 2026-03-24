부산시, '2028 세계디자인수도 부산 국제컨퍼런스'…비전·방향 공유

글로벌 디자인 전문가 참여

시민 참여형 프로그램 운영

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 '2028 세계디자인수도(WDC) 부산'의 비전과 추진 방향을 공유하고 글로벌 협력 기반을 강화한다.

시는 24일 오후 2시 부산항국제전시컨벤션센터에서 '2028 세계디자인수도 부산 국제컨퍼런스'를 개최한다고 밝혔다.

2028 세계디자인수도(WDC) 부산 국제컨퍼런스 포스터[사진=부산시] 2026.03.24

올해 컨퍼런스 주제는 '디자인을 통한 도시의 회복과 연결(Resilient & Connected by Design)'이다. 세계디자인기구(WDO) 전 회장을 비롯해 글로벌 디자인기업 CEO, 해외 대학 총장 등 국내외 전문가들이 참석해 도시문제 해결을 위한 디자인의 역할과 정책 방향을 논의한다.

기조연설은 ▲토마스 가비 전 WDO 회장이 '회복 탄력성과 연결성을 갖춘 도시 디자인'을, ▲로 용치 상하이공정기술대 총장이 '디자인 기반 사회혁신 생태계'를, ▲티모시 제이콥 옌센 대표가 '가치 지향적 디자인과 국가 경쟁력'을 주제로 각각 발표한다.

이어 진행된 발표와 토론에는 뇌과학자 장동선 대표, 김주연 서울시 총괄공공디자이너, 안지용 공간디자인 소장 등이 참여해 융합적 관점에서 실질적 문제 해결 방안을 모색한다. 전문 세션에서는 샤오펑 에어로 왕담 부사장과 글로벌 캐릭터 '시나모롤' 디자이너 오쿠무라 미유키가 참여해 미래 모빌리티와 문화 디자인 사례를 공유한다.

시는 이번 컨퍼런스를 2028 세계디자인수도 실행 기반 마련과 산·학·연 협력 확산의 계기로 삼을 계획이다. 동서대학교 RISE 사업과 연계해 디자인을 통한 도시 회복, 삶의 질 향상, 지속가능한 도시 전략을 구체화한다는 방침이다.

행사 전 과정은 공식 누리집과 현장에서 온라인으로 생중계돼 시민 누구나 참여할 수 있도록 했다. 컨퍼런스 다음 날 국내외 연사단은 '디자인스팟 투어'를 통해 부산의 주요 디자인 현장을 둘러보고, 도시 디자인 정책 사례를 공유할 예정이다.

시는 이번 국제행사를 통해 ▲세계디자인수도 부산의 글로벌 위상 제고 ▲도시브랜드 가치 확산 ▲전문가 네트워크 구축 ▲시민참여 확대 등을 기대하고 있다.

시는 오는 28일까지를 '2028 세계디자인수도 부산 디자인주간'으로 정하고 시민 참여형 프로그램을 연다. 26일에는 시청 로비와 도모헌에서 '시민공감 라운지' 및 공식 인스타그램 개설 기념 행사를 열어 참여 시민에게 'WDC 부산 2028' 키캡 키링을 증정한다.

박형준 시장은 "이번 국제컨퍼런스는 WDC 부산이 나아갈 방향을 전문가들과 함께 모색하는 출발점"이라며 "디자인으로 시민의 삶을 바꾸고 부산이 세계적인 디자인 도시로 도약하도록 노력하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com