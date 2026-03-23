[인사] 해양수산부

◇ 과장급 전보
▲감사담당관 김태경(金泰京) ▲기획재정담당관 박영호(朴榮鎬) ▲해양수산과학기술정책과장 임채호(林采虎) ▲해양개발과장 이규선(李圭宣) ▲해양환경정책과장 최국일(崔國逸) ▲원양산업과장 강거영(姜筥榮) ▲수산자원정책과장 강동양(姜東洋) ▲지도교섭과장 강미숙(姜美淑) ▲수산물안전정책과장 한지용(韓智勇) ▲해운정책과장 김원배(金元培) ▲항만투자협력과장 우봉출(禹鳳出)
('26. 3. 24.자)
dream@newspim.com
◇ 과장급 전보
▲감사담당관 김태경(金泰京) ▲기획재정담당관 박영호(朴榮鎬) ▲해양수산과학기술정책과장 임채호(林采虎) ▲해양개발과장 이규선(李圭宣) ▲해양환경정책과장 최국일(崔國逸) ▲원양산업과장 강거영(姜筥榮) ▲수산자원정책과장 강동양(姜東洋) ▲지도교섭과장 강미숙(姜美淑) ▲수산물안전정책과장 한지용(韓智勇) ▲해운정책과장 김원배(金元培) ▲항만투자협력과장 우봉출(禹鳳出)
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