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만트럭버스코리아, '뉴 MAN TGM 6x2-4' 출시

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국내 최장 10.2m 적재함 설치 가능
파렛트 최대 18개의 적재 공간 확보
평택 PDI센터서 1호차 고객 인도 판매 개시

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 독일 프리미엄 상용차 브랜드 만트럭버스그룹(MAN Truck & Bus SE)의 한국법인 만트럭버스코리아(만트럭)가 부피 화물 운송에 최적화된 중대형 트럭용 캡섀시 'TGM 26.320 6x2-4 BL CH TM 6975'(이하 'TGM 6x2-4') 모델을 공식 출시하고 본격적인 판매에 돌입했다고 23일 밝혔다.

이번 신모델은 국내 물류 현장에서 수요가 높은 윙바디 및 냉장 박스 특장에 최적화된 모델로 전작 대비 확장된 휠베이스를 통해 국내 최대 수준의 적재함을 설치할 수 있고 첨단 사양이 탑재돼 한층 정교한 주행이 가능해진 것이 특징이다.

TGM 6x2-4의 핵심은 한층 진일보한 적재 용량이다. 1-2축 간 휠베이스(축간거리)를 기존 6575mm에서 6975mm로 400mm 연장했다. 이를 통해 박스형 적재함 특장 시 내측장 기준 평균 600mm늘어난 1만200mm의 적재함을 장착할 수 있다.

이는 표준 파렛트(1100mm x 1100mm)를 기준으로 기존 모델 대비 최대 2개(총 18개)를 더 실을 수 있는 수치다. 한 번의 운행으로 더 많은 짐을 나를 수 있게 됨으로써 다양한 비즈니스의 수익성을 직접적으로 높일 수 있다.

긴 휠베이스에도 불구하고 주행 편의성도 함께 강화됐다. 대형 트랙터 등 고가 라인업에만 적용되던 전자식 조향 보조 시스템 'MAN 컴포트스티어링(MAN ComfortSteering)'이 이번 모델에 탑재됐다. 해당 시스템은 유압식 스티어링 시스템에 전기 모터를 결합해 주행 상황에 맞춰 조향을 지능적으로 보조하는 기술이다. 저속에서는 가벼운 조작으로 민첩한 회전을 돕고 고속에서는 핸들을 묵직하게 제어해 주행 안정성을 높이며, 직진 주행 시 스티어링 휠의 중앙 복원력을 보조해 장거리 운전자의 피로도를 획기적으로 줄여준다.

여기에 3축 조향 시스템이 더해져 같은 휠베이스 길이를 가진 모델 보다 더 작은 회전 반경을 구현해 도심과 좁은 길에서도 손쉬운 운전이 가능하다. 또한 적재 하중에 따라 3축을 승하강할 수 있는 리프팅 기능과 미끄러운 노면에서 접지력을 높여주는 무빙오프 기능을 기본 탑재해 타이어 마모를 줄이고 험로 탈출 능력을 높였다. 후축에는 4백(4-bag) 에어서스펜션을 채택해 충격에 민감한 화물도 안전하게 운반할 수 있다.

파워트레인은 320마력의 MAN D0836 엔진과 MAN 파워매틱(PowerMatic) 8단 완전 자동 변속기를 탑재했다. 최고출력 320마력, 최대토크 125kgf·m의 성능을 바탕으로 효율적인 동력 전달과 안정적인 주행 성능을 제공한다. 외관은 실버그레이 컬러를 범퍼까지 확대 적용해 차량 전면부에 일체감 있는 디자인을 완성했다.

이 외에도 ▲ACC Stop&Go ▲보행자 인식 기능이 포함된 긴급 제동 시스템(EBA Plus) ▲12.3인치 디지털 계기판 ▲LED 헤드라이트 및 테일라이트 등 다양한 첨단 안전 및 편의 사양이 기본 적용됐으며, 디지털 사이드미러 시스템 'MAN 옵티뷰' 또한 옵션으로 선택할 수 있다.

이번 TGM 6x2-4는 고중량·대용량 운송을 선호하는 국내 시장의 특성을 반영해 개발된 모델이다. 특히 최근 경기 둔화로 물동량 감소를 겪고 있는 운송 사업자들에게 한 번의 운행으로 더 많은 화물을 운반할 수 있는 높은 적재 효율은 비즈니스 경쟁력을 높이는 실질적인 대안이 될 것으로 기대된다.

만트럭은 TGM 6x2-4의 공식 출시와 함께 지난 18일 경기도 평택에 위치한 만트럭버스코리아 PDI센터에서 1호차 인도식을 진행했다.

뉴 MAN TGM 6x2-4 1호차 고객 [사진=만트럭버스코리아]

1호차를 인도받은 주인공은 택배 물류 운송업에 종사하는 노기현 고객으로 평소 장거리 운행과 차량 내 숙식이 잦은 업무 특성을 고려해 동급 최고 수준의 실내 거주성과 주행 편의성을 갖춘 점 때문에 만트럭을 선택했다고 말했다.

그는 "기존 운행하던 차량과 달리 실내에서 성인이 똑바로 설 수 있을 만큼 층고가 높고 침대 공간이 넓어 만족스럽고 특히 전자식 조향 보조 시스템 덕분에 핸들 조작이 매우 가벼워진 점이 마음에 들었다"라며, "국내 1호차 주인공이라는 자부심을 가지고 새로운 뉴 MAN TGM과 함께 오랜 기간 만족스럽게 운행할 수 있기를 바란다"라고 소감을 전했다.

피터 안데르손 만트럭버스코리아 사장은 "뉴 MAN TGM 6x2-4는 더 긴 적재함과 편안한 주행 환경을 원하는 한국 고객들의 요구를 적극적으로 반영한 모델"이라며, "특히 업계 최고 수준의 적재 효율과 전자식 조향 시스템은 고객의 수익성과 운행 만족도를 동시에 만족시킬 수 있는 합리적인 선택이 될 것"이라고 말했다.

뉴 MAN TGM 6x2-4의 가격과 상세 사양 등 보다 자세한 정보는 전국 만트럭버스코리아 판매 지점을 통해 확인할 수 있다.


y2kid@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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