[핌in잠실] 'LG타선에 혼쭐' 키움 박준현...0.1이닝 4실점 흔들

[잠실=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 키움히어로즈의 전체 1순위 신인 박준현이 LG 트윈스전에서 대량실점하며 고개를 숙였다.

박준현은 23일 서울 잠실야구장에서 열린 LG와의 2026 KBO 시범경기에서 0.1이닝 2피안 2볼넷 4실점(4자책점)을 기록했다.

[서울=뉴스핌] 키움 박준현이 지난 20일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 KBO 시범경기 KT전에서 투구하고 있다. [사진=키움 히어로즈] 2026.03.23 football1229@newspim.com

박준현은 7회 박준건을 대신해 마운드에 올랐다. 이후 박동원에게 안타를 내주며 선두타자 출루를 허용했다. 오지환은 헛스윙 삼진처리했지만 구본혁과 이재원에게 연속 볼넷을 내주며 1사 만루 위기를 맞았다.

이후 천성호에게 안타를 맞으며 결국 점수를 내줬다. 이후 최원영 타석에서 박준현은 마운드를 오석주에게 넘겼다. 그러나 오석주가 최원영에게 안타를 맞고 이영빈에게 볼넷을 내주며 박준현은 3실점을 떠안았다. 설상가상 오석주가 송찬의에게 만루포를 맞으며 박준현은 이날 실점은 4점으로 늘어났다.

박준현은 KBO 레전드로 불리는 박석민(현 삼성 2군 타격코치)의 아들이다. 천안북일고 출신 우완 투수로 2026 프로야구 신인 드래프트에서 전체 1순위로 키움의 지명을 받았다.

2026 신인드래프트 전체 1순위로 키움 유니폼을 입은 박준현. [사진 = 키움]

박준현은 시속 150㎞대 강속구를 뿌리는 투수로, 지난해 전국대회 10경기에서 2승 1패, 평균자책점 2.63을 기록했다. 최고 구속은 157㎞이었다.

그러나 지난해 12월 박준현이 충남교육청 행정심판위원회가 박준현에게 '학교폭력 1호 처분'을 내리며 학폭 논란이 가속화됐다. 당초 천안교육지원청으로부터 '학폭 아님' 판정을 받았으나 결과가 바뀌었다. 이후 박준현은 떳떳하다는 입장과 함께 스프링캠프와 시범경기를 소화하고 있다.

박준현은 앞선 3경기 등판해 평균자책점 6.00을 기록하고 있다. 지난 12일 두산전에서 1이닝 2실점하며 부진했으나 15일 NC전, 20일 KT전은 1이닝 무실점 투구를 펼치며 좋은 인상을 남겼다. 특히 NC전은 삼진을 3개나 잡았다.

다만 이날 경기에선 흔들리며 호투를 이어가지 못했다. 앞서 키움 설종진 감독은 이날 경기를 보고 박준현이 1군에서 불펜으로 던질지, 2군에서 선발 수업을 받을지 결정한다고 밝힌 바 있다. 설 감독이 박준현을 두고 어떤 선택을 내릴지 관심이 모인다.

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