[AI 사건 리포트] 주운 신분증으로 병원 진료받은 40대 붙잡혀

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[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 3월 23일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.

인천 서구 무면허 렌터카 보행자 치사 사건

인천시 서구 가좌동 이면도로에서 20대 남성이 무면허로 렌터카 SUV를 몰다 60대 여성 보행자를 치어 숨지게 했습니다. 그는 피해 여성을 도로 가장자리로 옮긴 뒤 아무런 구호 조치 없이 현장을 떠났다가, 약 1시간 뒤 인근 경찰 지구대에 출석해 자수했습니다.​ 피해자는 병원에서 수술을 받았지만 사고 이틀 뒤인 21일에 숨졌고, 인천 서부경찰서는 특정범죄 가중처벌법상 도주치사와 도로교통법상 무면허 운전 혐의로 이 남성을 입건해 조사하고 있습니다.

경찰로고. [사진=뉴스핌DB]

부천 사실혼 여성 살해 60대 구속

경기 부천시 오정구 다가구주택에서 사실혼 관계인 50대 여성을 숨지게 한 60대 남성이 구속됐습니다. A씨는 3월 20일 오후 자택에서 둔기로 피해자를 여러 차례 때려 살해한 혐의를 받고 있으며, 이틀 전에도 피해자는 같은 남성을 폭행 혐의로 신고해 경찰이 분리 조치를 했던 것으로 드러났습니다. 경기 부천 오정경찰서는 살인 혐의로 A씨를 구속하고, 범행 동기와 추가 범행 여부 등을 조사하고 있습니다.

경기 안성 아파트 앞 여성 2명 사망 사건

경기 안성시 공도읍 한 아파트 앞 거리에서 여성 2명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 이날 오전 3시 35분쯤 아파트 경비원이 "여성 2명이 인도에 쓰러져 있다"고 신고했고, 출동한 경찰과 소방이 현장에서 두 사람의 사망을 확인했습니다. 안성경찰서는 외상 여부와 주변 CCTV, 휴대전화 포렌식 등을 통해 극단적 선택 가능성과 범죄 개입 여부를 동시에 열어두고 사건 경위를 조사하고 있습니다.

남의 신분증으로 병원 진료받은 40대 불구속 입건

경기 김포시 한 병원에서 다른 사람의 주민등록증을 주워 자기 신분처럼 사용해 진료를 받은 40대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.​ 이 남성은 3월 21일 오전 병원에서 습득한 신분증을 이용해 진료를 본 혐의로, 병원 측이 신분증 도용을 의심해 신고하자 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐습니다.​ 김포경찰서는 주민등록법 위반 및 공문서부정행사 혐의로 A씨를 불구속 입건하고, 신분증을 습득한 경위와 추가 도용 여부를 조사하고 있습니다.​

압구정 백화점 침입 절도 40대 미국인 입건

서울 강남구 압구정동의 한 백화점에 영업 전 몰래 숨어들어 의류와 잡화 등 1500만원어치를 훔친 40대 미국인 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.​ 그는 개장 전 매장 안에 숨어 있다가 범행을 저지른 뒤 도주하려 했으나, 약 3시간 뒤 다시 백화점을 찾았다가 보안요원의 신고로 출동한 경찰에 긴급체포됐습니다.​ 서울 강남경찰서는 절도 혐의로 이 남성을 입건해 추가 범행 여부를 조사하는 한편, 구속영장 신청 여부를 검토하고 있습니다.​

강릉 연립주택 화재 20대 남성 사망

강원도 강릉시 주문진읍의 한 연립주택에서 불이 나, 화재 진압 과정에서 20대 남성이 숨진 채 발견됐습니다.​ 소방당국은 출동해 주택 내부 화재를 진압한 뒤 수색 과정에서 피해자를 발견해 경찰 등 관계기관에 인계했습니다.

ace@newspim.com