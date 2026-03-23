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키스톤PE "에이캐피탈 인수, 무자본 M&A 아냐"

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인수대금 1200억원 중 900억원 자기자본 투입
추가 증자 300억도 시행, 금감원에 신고 및 공시
레고사태 당시, 유동성 부담 줄여주려 배당 대신 신용공여

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 키스톤프라이빗에쿼티(이하 키스톤PE)는 23일 에이캐피탈 자금으로 인수금융을 상환해 사실상 무자본 인수합병(M&A)을 했다는 일부 매체 보도에 대해 사실과 다르다고 반박했다. 

모 매체는 "키스톤PE는 에이캐피탈에서 빌린 돈으로 에이캐피탈을 인수할 때 빌린 인수금융을 상환함으로써 캐피탈사의 자금을 대주주 지배력 유지를 위해 사용하였고, 이런 방식은 사실상 무자본 M&A"라고 보도했다. 

이에 대해 키스톤PE 측은 "명백한 허위사실"이라고 반박했다. 키스톤PE에 따르면 2021년 8월 공동 운용사와 함께 에이캐피탈을 인수할 당시, 총 인수가액 1200억원 중 75%인 900억원을 자기자본으로 충당하고 나머지 300억원(인수가액의 25%) 만을 모두 외부 금융기관에서 인수금융으로 조달했다.

이러한 자금조달 방식은 M&A(인수합병) 시장에서 통상적인 구조이며 오히려 차입(인수금융) 비율이 매우 낮은 안정적인 수준이라고 설명했다. 또한 인수 직후인 2022년 3월 에이캐피탈의 자본 확충을 위해 300억원을 추가 유상증자했다. 이를 통해 총 750억원 이상의 유동성을 추가로 공급했다. 

키스톤PE 측은 "인수대금의 일부를 인수금융으로 조달하는 것은 자금이 부족해서가 아니라, 대부분의 M&A 거래에서 수익률 제고를 위해 적용되는 통상적인 구조다. 또한 인수금융 상환은 적자 발생을 이유로 대주단이 일방적으로 상환을 요구한 것이 아니라, 약정 만기 도래 시마다 인수금융 대주단의 요청에 의해 분할 상환을 해온 것"이라고 설명했다. 

키스톤PE 측은 또한 "에이캐피탈 인수 시점은 2021년이고, 이로부터 2년 후인 2023년에 에이캐피탈의 신용공여가 정상적이고 적법한 절차에 따라 실행되었음에도 불구하고 마치 인수시점부터 신용공여가 계획된 것처럼 왜곡하여 형법상 배임죄에 해당하는 '무자본 M&A'라는 표현한 것은 매우 악의적인 의도로 해석될 수 밖에 없다"고 밝혔다. 이미 공시되고 감독당국에 보고된 사안이다.   

키스톤프라이빗에쿼티 로고. [사진=키스톤프라이빗에쿼티]

키스톤PE 측은 "인수금융 상환도 적자 발생에 따른 대주단 요구가 아니라 약정 만기 도래에 따른 분할 상환이었다"고 해명했다. 또 "대주주 신용공여와 관련해 여신전문금융업법상 한도와 승인 요건, 절차, 목적을 모두 충족한 거래였다"며 "이사회 결의와 감독기관 보고, 공시도 적법하게 이행했으며, 에이캐피탈을 금융당국 사각지대에 있는 중소형 캐피탈사로 표현한 것도 사실과 다르다"고 강조했다.

나아가 "배당 대신 신용공여 방식을 택한 배경에 대해서는 2023년 8월 당시 배당이 가능한 상태였지만 유동성 보존을 고려해 대여 방식을 선택했다"며 "2022년 하반기 레고랜드 사태 이후 여전업계 유동성 경색이 이어진 상황에서 배당을 할 경우 신주에 대해서도 배당해야 해 현금 유출 부담이 커지는 점을 고려했다"고 설명했다.

아울러 JT저축은행 인수 추진과 관련해서도 "검토 과정에서 자발적으로 절차를 중단했으며, 대주주 적격성 심사를 신청하거나 받은 사실이 없다"며 "에이캐피탈 실적과 관련해서는 인수 전 적자 상태였지만 2022년 흑자 전환을 거쳤고, 이후 업황 악화로 다시 적자가 발생했으나 유동성 지원과 구조조정을 거쳐 2025년 당기순이익 52억원으로 흑자 전환했다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45
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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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